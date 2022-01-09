"Киев-Баскет" победой открыл 2022 год в Суперлиге Windrose

В воскресенье, 9 января, возобновился регулярный чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Windrose. В первом матче 2022 года "Киев-Баскет" победил МБК "Николаев". Перенесенная игра завершилась со счётом 96:61.

Активная игра Свинга, Вашингтона, быстрая и агрессивная игра в нападении позволили киевлянам оформить уверенный старик, а вот Николаев свои атаки не реализовывал. Почувствовав уверенность киевляне еще в первом периоде совершили рывок 21:2 и имели 15 очков преимущества.

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Корабелам удалось прийти в себя во второй четверти, однако отрыв в счете уже был слишком большим. Останавливаться хозяева не планировали, тем более, игра у команды шла, как на чужой половиной площадке, так и в защите. В итоге перед большим перерывом киевляне вели уже +23.

Во второй половине матча Киев-Баскет в большинстве своем играл в свое удовольствие, совмещая это с высокой реализацией бросков из игры. Еще в третьей четверти Киев-Баскет уже вел с преимуществом в 30 очков. Выделялся Ковалев, который не только завершал атаки данками, но и удачно играл в защите, отличившись несколькими зрелищными блокшотами.

Николаев так и не смог навязать борьбу фавориту, проиграв свой девятый матч в Суперлиге Windrose. Киев-Баскет уверенно начал год победой, выиграв со счётом 96:61.

Лучшим игроком матча стал Джефф Гаррет, набравший 10 очков, совершивший 11 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот (РЭ 23).

Следующий матч Киев-Баскет сыграет уже в Кубке Европы против немецкого Крайльсхайма – 12 января, а в Суперлиге 15 января дома будет противостоять Химику. Николаев на следующей неделе снова сыграет на выезде уже против лидера Прометея – 14 января.

Киев-Баскет – МБК Николаев 96:61 (23:14, 27:13, 24:17, 22:17)

Киев-Баскет: Вудсон (8), Свинг (7+3 подбора), Вашингтон (14+4 подбора), Ковалев (6+10 подборов), Скапинцев (14+5 подборов), Иванов, Томпсон (15+4 подбора) , Гаррет Дж (10 + 11 подборов), Аникиенко (10), Тиртышник (10)

МБК Николаев: Херст (14), Волкер (17+5 подборов), Барнис (8), Дубоненко (4), Радунич (5), Лукьян, Хохоник (2), Онуфриев, Заплотинский (2), Кожемякин, Тищенко (9), Сафонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января "Киев-Баскет" обыграл "Хмельницкий" (99:80) и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.