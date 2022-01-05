'Днепр' вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

Баскетбольный клуб "Днепр" обыграл в гостях Сборная Сумской области-СумГУ и вышел в четвертьфинал Кубка Украины. Матч завершился со счетом 62:102.

Начало поединка не смутил младших и менее опытных игроков Высшей лиги. Хозяева пытались результативно отвечать на каждый выпад суперлигового соперника. Сумчанам в итоге удалось выиграть стартовую 10-минутку в три очка. Но к середине следующей четверти гости выровняли игру и пошли вперед. Уже на большой перерыв днепряне завоевали 14 очков преимущества.

Лидером результативности за первую половину еще остался с 11 очками Игорь Стародуб из состава хозяев. Однако его почти догнал Павел Крутоус – 10 очков.

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Во второй половине сумчан уже не оказалось аргументов и сил, чтобы сдерживать давление гостей. Гости тотально превалировали хозяев. К началу заключительной четверти Днепр уже имел 39 очков преимущества. Иссуф Санон и Максим Закурдаев набрали по 17 очков.

Гости в итоге уверенно довели поединок до победы, пересек границу в 100 набранных очков.

В четвертьфинале Днепр присоединился к Прометею, Тернополю, Будивельнику и Харьковским Соколам, ранее уже туда пробившимся.

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/8 финала

Сборная Сумской области-СумГУ – Днепр – 62:102 (26:23, 8:25, 8:33, 20:21)

СумГУ: Стародуб 15, Кошеватский 11, Игнатченко 9, Бречко 6о+6пд, Михайлов 4 – старт; Конев 6, Сидоренко 3о+5пд, Любич 3, Марченко 3, Киктев 2, Токарь.

Днепр: Крутоус 22, Санон 20о+8пд, Зотов 12о+6пд+7пр, Тимофеенко 7о+6пд, Кравцов 5 – старт; Закурдаев 22, Бобров 8о+9пд, Павлов 6.

Накануне южненский баскетбольный клуб "Химик" не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Украины. В поединке 1/8 финала подопечные Виталия Степановского уступили "Харьковским Соколам" 64:78.