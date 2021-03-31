Сенсационный вылет "Днепра" и "Киев-Баскета": результаты четвертьфиналов Кубка Украины

"Николаев" и "Запорожье" сенсационно стали первыми полуфиналистами Кубка Украины по баскетболу после побед в матчах с "Днепром" и "Киев-Баскетом", соответственно.

"Корабелы" являются главным аутсайдером Суперлиги Париматч и проиграли все три очных встречи с действующими чемпионами Украины в нынешнем сезоне, поэтому их триумф со счетом 105:91 стал большой неожиданностью.

Первая половина поединка прошла в упорной борьбе. У подопечных Владимира Берестнева лучшим образом себя проявляли Колтер и Дубоненко, а в составе днепрян яркую игру показывал Террелл.

"Днепр" минимально уступал в счете перед окончанием второй четверти, но рывок из семи очков подряд позволил баскетболистам Дениса Журавлева уйти на большой перерыв с преимуществом в три пункта.

После паузы игроки "Николаева" поймали настоящий кураж – почти все их броски оказывались точными. А вот фавориты противостояния никак не могли прийти в себя, часто теряя мяч в простых ситуациях и неудачно действуя в атаке.

"Днепру" не удалось навязать серьезную борьбу даже в четвертой четверти, что привело к одной из главных сенсаций в нынешнем сезоне.

"Николаев" – "Днепр" 105:91 (27:26, 14:18, 31:22, 33:25)

"Киев-Баскет" сенсационно проиграл "Запорожью" ФБУ

"Киев-Баскет" неожиданно проиграл "Запорожью" в четвертьфинальном матче Кубка Украины, который прошел в Черкассах, со счетом 89:82.

Первая половина поединка осталась за подопечными Валерия Плеханова, которые захватили лидерство в счете во второй половине первой четверти и удерживали его благодаря результативной игре Александра Сизова, Майкла Кеффи и Ауримаса Маяускаса. На большой перерыв команды ушли с пятиочковым перевесом "Запорожья".

Столичные баскетболисты не лучшим образом начали и вторую часть поединка, позволив соперникам сделать небольшой рывок из семи подряд набранных очков. Таким образом лидерство игроков Плеханова впервые в матче стало двузначным.

В заключительном отрезке подопечные Айнарса Багатскиса пытались во что бы то ни стало вернуться в игру и создать интригу в концовке, но потрясающее выступление Кеффи и Маяускаса перечеркнуло все их старания.

"Запорожье" – "Киев-Баскет" 89:82 (23:22, 24:20, 24:21, 18:19)

Как сообщал OBOZREVATEL, в единственном поединке Суперлиги Париматч, который состоялся 30 марта, "Тернополь" обыграл "Харьковских Соколов".