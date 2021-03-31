"Київ-Баскет" несподівано програв у чвертьфіналі Кубка України

"Київ-Баскет" несподівано програв "Запоріжжю" у чвертьфінальному матчі Кубка України, який пройшов у Черкасах, з рахунком 89:82.

Перша половина поєдинку залишилася за підопічними Валерія Плеханова, які захопили лідерство в рахунку в другій половині першої чверті та утримували його завдяки результативній грі Олександра Сизова, Майкла Кеффі й Аурімаса Маяускаса. На велику перерву команди пішли з п'ятиочковою перевагою "Запоріжжя".

Столичні баскетболісти не найкращим чином розпочали й другу частину поєдинку, дозволивши суперникам зробити невеликий ривок з семи поспіль набраних очок. Таким чином лідерство гравців Плеханова вперше в матчі стало двозначним.

У заключному відрізку підопічні Айнарса Багатскіса намагалися будь-що-будь повернутися в гру та створити інтригу в кінцівці, але фантастичний виступ Кеффі та Маяускаса перекреслив усі їхні старання.

"Запоріжжя" – "Київ-Баскет" 89:82 (23:22, 24:20, 24:21, 18:19)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в єдиному поєдинку Суперліги Паріматч, який відбувся 30 березня, "Тернопіль" обіграв "Харківських Соколів".