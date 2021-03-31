"Киев-Баскет" неожиданно проиграл в четвертьфинале Кубка Украины

"Киев-Баскет" неожиданно проиграл "Запорожью" в четвертьфинальном матче Кубка Украины, который прошел в Черкассах, со счетом 89:82.

Первая половина поединка осталась за подопечными Валерия Плеханова, которые захватили лидерство в счете во второй половине первой четверти и удерживали его благодаря результативной игре Александра Сизова, Майкла Кеффи и Ауримаса Маяускаса. На большой перерыв команды ушли с пятиочковым перевесом "Запорожья".

Столичные баскетболисты не лучшим образом начали и вторую часть поединка, позволив соперникам сделать небольшой рывок из семи подряд набранных очков. Таким образом лидерство игроков Плеханова впервые в матче стало двузначным.

В заключительном отрезке подопечные Айнарса Багатскиса пытались во что бы то ни стало вернуться в игру и создать интригу в концовке, но потрясающее выступление Кеффи и Маяускаса перечеркнуло все их старания.

"Запорожье" – "Киев-Баскет" 89:82 (23:22, 24:20, 24:21, 18:19)

Как сообщал OBOZREVATEL, в единственном поединке Суперлиги Париматч, который состоялся 30 марта, "Тернополь" обыграл "Харьковских Соколов".