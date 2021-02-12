"Киев-Баскет" набрал на 100 очков больше, чем "Соколы": результаты Суперлиги Париматч 12 февраля

"Киев-Баскет" стал третьей командой, которая уничтожила ослабленных "Харьковских Соколов" в столичном "баббле" Суперлиги Париматч. Подопечные Айнарса Багатскиса победили со счетом 135:35.

Ренатас Курилионокас не может рассчитывать на основных игроков из-за коронавируса и травм, поэтому сейчас на матчи чемпионата Украины выходят баскетболисты, выступающие в Первой лиге.

Харьковчанам удалось навязать борьбу киевлянам только в первые минуты поединка, но на большее их не хватило. На первый короткий перерыв команды ушли с 17-очковым перевесом лидеров Суперлиги, а на большую паузу баскетболисты отправились при счете 59:20.

Во второй половине никаких изменений на площадке не произошло. Игроки "Киев-Баскета" не собирались останавливаться и продолжали легко набирать очки, а "Соколы" испытывали серьезные проблемы в нападении. В итоге подопечные Багатскиса выиграли матч с по-настоящему неприличным счетом.

"Киев-Баскет" – "Харьковские Соколы" 135:35 (33:16, 26:4, 36:9, 40:6)

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 февраля, столичные игроки сенсационно проиграли "Черкаським Мавпам", а харьковчане были разгромлены "Будивельником".