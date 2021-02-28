"Киев-Баскет" драматично проиграл "Тернополю" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 28 февраля, проходят очередные два поединка в регулярном сезоне Суперлиги Париматч.

В первой игре дня лидер первенства "Киев-Баскет" в гостях неожиданно уступил БК "Тернополю" – 86:87.

Киев-Баскет лучше начал матч. У команды Айнарс Багатскиса все получалось в нападении, подтверждением чему является 50 очков за половину. Отличный отрезок в конце первой четверти провел Александр Мишула, поддержал партнера во второй десятиминутке Брюс Месси. Киевляне имели 16 очков преимущества на экваторе второй четверти, но еще до большого перерыва Тернополь сумели сократить отставание. Команда Дмитрия Забирченко больше давила на соперника через трехсекундную и на большой перерыв ушла за 7 очков отставания.

Во второй части матча гости намного качественнее защитились и не сбавили оборотов в нападении. Тернополь продолжал играть агрессивнее в трехсекундной, Киев-Баскет пытался играть в нападении быстрее. Абсолютно ровная вторая половина матча привела к тому, что победитель определялся в клатче.

Команды входили в заключительные три минуты при равном счете, но лучше решающий отрезок провели именно гости. Очки Агафонова, Калхуна и Боуи позволили Тернополю выиграть концовку и впервые в сезоне Суперлиги победить Киев-Баскет - 87:86. Подопечные Дмитрия Забирченко выиграли второй раз за неделю, а киевляне после успеха в Днепре не смогли победить во второй раз уже в домашней игре.

5 марта Киев-Баскет сыграет дома против Прометея, а Тернополь в этот же день принимать Запорожья.

Киев-Баскет - Тернополь 86:87 (31:22, 19:21, 17:23, 19:21)

Киев-Баскет: Джейкобсон 15 + 8 подборов, Месси 13 + 7 передач, Янг 9, Коренюк 9 + 13 подборов, Крутоус 3 - старт, Мишула 20 Близнюк, 9 + 5 передач, Тибодо 6, Павлов 2, Ковалев 0

Тернополь: Агафонов 20 + 7 подборов + 4 передачи, Боуи 19 + 7 передач + 6 подборов, Кольченко 17 + 4 перехвата, Югба 14 + 9 подборов + 4 передачи - старт, Сандул 7, Кальниченко 2, Буренко 2

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч . В Южном местный "Химик" уступил киевскому "Будивельнику" – 80:91