"Будивельник" обыграл "Химик" в Суперлиге Париматч

В субботу, 27 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

В Южном местный "Химик" уступил киевскому "Будивельник" – 80:91.

После нескольких минут разведки на старте хозяева уверенно взяли контроль над игрой в свои руки. Рывок в 16:0 определил в итоге победителя стартовой четверти. Киевляне лишь под конец второй 10-минутки стабилизировали игру. На большой перерыв они ушли с отставанием в 11 очков.

У хозяев мощно сыграл первую половину Нельсон, завершив ее с 13 набранными очками. Южненцы за это время матча более чем в 2 раза превзошли соперника на подборах и реализовали 50% трехочковых бросков.

Настойчиво исправлять положение киевляне взялись с началом третьей четверти. Разница в счете впоследствии уменьшилась до трех очков. И стабильное преимущество хозяев на подборах и в бросках из-за дуги не позволяла гостям догнать соперника.

Украшением заключительной части матча стала снайперская перестрелка Марченко и Бурта. Последний очередным дальним попаданием таки сравнял счет за 3:40 до конца игрового времени – 77:77.

В итоге взрыв активности Бурта на последних минутах стал решающим в матче. Киевляне довели преимущество до 11 очков, и выиграли матч, в котором большую часть времени были вынуждены догонять соперника.

Химик следующий матч играет 5 марта на выезде против Днепра. Будивельник днем ранее будет играть дома против Николаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 25 февраля, БК "Одесса" дома победил "Будивельник" – 81:80. Победный бросок совершил украинский защитник хозяев Юрий Кондраков за 0,7 секунды до финального свистка.