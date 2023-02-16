Украина назвала состав на решающие матчи отбора в ЧМ-2023 по баскетболу

В феврале мужская сборная Украины сыграет заключительные матчи квалификации чемпионата мира-2023. 23 февраля команда Айнарса Багатскиса в Ливорно будет противостоять команде Италии, а 26 числа будет закрывать квалификацию номинально домашним матчем в Риге против Нидерландов (билеты здесь).

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Италия, как и Испания, уже квалифицировались от группы L на чемпионат мира. На последнюю путевку из группы претендуют три сборных – Украина, Грузия и Исландия.

Перед заключительным окном Украина имеет преимущество и над Грузией, и над Исландией в личных встречах, но проигрывает конкурентам по количеству одержанных побед. Таким образом, в последнем международном окне в феврале украинцам нужно выиграть оба поединка и надеяться на то, что Исландия и Грузия проиграют хотя бы по одному матчу.

Сборная Украины приступит к подготовке к матчам 18 февраля в Риге, отправится на выезд в Италию 21 февраля, а вернется в Латвию 24 числа. Тренерский состав определился с ростером нашей команды на заключительное решающее игровое окно: Денис Лукашов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Александр Липовой (все – "Прометей", Украина), Александр Ковляр ("Калев", Эстония), Богдан Близнюк, Владимир Конев, Вячеслав Бобров (все – "Будивельник", Украина), Андрей Войналович ("Тарту", Эстония), Артем Ковалев ("Пьено Жвайгждес", Литва), Владимир Герун ("Бетис", Испания), Артем Пустовой ("Мурсия", Испания).

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы-2023.

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