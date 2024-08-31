Известный тренер сбежал из Украины: появилась реакция ФБУ на дисквалификацию

Директор департамента информационных технологий и маркетинга ФБУ Вячеслав Лопушанский прокомментировал для Tribuna.com пожизненную дисквалификацию бывшего тренера "Черкасских Мавп" Артема Слипенчука и игрока молодежной сборной Украины и "Запорожья" Артема Покоенко.

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"Исполком ФБУ принял это решение о пожизненной дисквалификации, и сделал это исключительно на правах и началах в соответствии с духом времени. Просто так и один Артем, и другой взяли и покинули расположение национальной и молодежной сборных Украины соответственно, не предоставив ни одной информации ни Федерации баскетбола Украины, ни тренерам. Насколько нам известно, и насколько об этом говорят отчеты тренеров этих команд.

Сейчас мы говорим о случае с национальной сборной Украины – люди, защищая честь нашего национального флага, просто развернулись и скрылись из расположения сборных. Это просто ужас. У меня, как гражданина Украины, есть личные мысли относительно такого поступка. Если лично – считаю, что это очень низко и недопустимо. В такое время мы должны консолидировать усилия: либо защищать нашу страну, либо работать и платить налоги в нашей стране, а не разворачиваться и валить. Очевидно, что исключение – только многодетные люди и люди в возрасте 60+.

Кому-то страшно, утомительно в этих реалиях, но, простите, так мы последние два с половиной года живем и так мы должны жить, пока не будет мира. Иначе – как смотреть в глаза тем, кто на передовой? Это просто произвол, я считаю. Я тоже серию раз выезжал за пределы Украины, чтобы организовать номинально домашние матчи национальной сборной, но всегда возвращался, как это должно быть в любом случае. Ну а кому-то стало страшно, судя по всему. Выходит так, что Слипенчук уехал вместе с Владимиром Коневым, капитан сборной вернулся, а тренер взял, покинул расположение команды и уехал в Азию. Ну, круто.

Абсолютно все члены исполкома ФБУ в той или иной степени поддержали это мнение, о чем собственно говорит голосование. Я считаю лично, что правильное решение было абсолютно принято. Меня удивляют некоторые комментарии, появившиеся в сети, в фейсбуке и инстаграме под постами о дисквалификации. Это досадно. Выходит так, что авторы этих комментариев, осуждающих федерацию, номинально считают, что это нормально – взять и просто сбежать из сборной Украины.

Относительно ситуации, каким образом все выезжают за границу, все просто - Федерация баскетбола Украины проводит свое ходатайство в Министерство молодежи и спорта, состав национальной команды едет, соответственно, пишет расписки и после всего возвращается в Украину. За период летних матчей национальной сборной, разнообразных турниров молодежных сборных и так далее сотни представителей украинского баскетбола отправлялись за границу. И сотни возвращались. За этот период, за лето, когда наибольшее количество выездов не вернулись только двое. Понятно, что было ходатайство на Исполком, что с этим делать, как жить дальше, да и Исполком уже своим голосованием принял это решение.

Обидно из-за того, что и молодой игрок уехал, и тренер. Что касается молодого игрока – это вопрос, наверное, больше о воспитании, потому что мы все прекрасно помним, как по ходу сезона этот баскетболист [Покоенко] пришел на пресс-конференцию и начал общаться с журналистами на русском языке. Я не говорю о том, что он коллаборант какой-то совершенно нет, поводов об этом нет говорить. Но здесь у меня вопрос по воспитанию этого парня. Ну и летом это подтвердилось", – сказал Лопушанский.

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