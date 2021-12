Игра украинской баскетболистки Ягуповой претендует на лучший перфоманс Европы 2021 года

Перфоманс капитана женской сборной Украины по баскетболу Алины Ягуповой в матче против Франции вошел в шестерку лучших по версии ФИБА в матчах за сборные в 2021 году.

Учитывались поединки на женском Евробаскете-2021, в отборе на турнир и на старте квалификации на Евробаскет-2023.

The best player in the world right now? 😤



Alina Iagupova lead Ukraine 🇺🇦 to a BIG WIN against @FRABasketball (90-71) in the #EuroBasketWomen Qualifiers!



📊: 33 PTS | 6 REB | 5 AST pic.twitter.com/G32Cu2O5eU