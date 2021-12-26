Игра украинской баскетболистки Ягуповой претендует на лучший перфоманс Европы 2021 года

Максим Иншаков
Баскетбол
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Алина Ягупова

Перфоманс капитана женской сборной Украины по баскетболу Алины Ягуповой в матче против Франции вошел в шестерку лучших по версии ФИБА в матчах за сборные в 2021 году.

Учитывались поединки на женском Евробаскете-2021, в отборе на турнир и на старте квалификации на Евробаскет-2023.

Ягупова в ноябрьском матче отбора на Евробаскет-2023 против Франции набрала 33 очка, сделала 6 подборов, 5 передач и 3 перехвата. Рейтинг эффективности – 29. Наша сборная сенсационно одержала победу над титулованным соперником 90:71.

Проголосовать за то, чтобы матч Алины Ягуповой был признан лучшим в году, можно здесь.

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Напомним, что украинки добыли две победы в первых двух мачтах квалификации. После Франции, в гостях была обыграна Финляндия (77:71).

Алина Ягупова стала лучшей в матче

Самым результативным игроком матча в составе Украины вновь стала Алина, забросившая 31 очко.

Алина Ягупова

В своем интервью главный тренер нашей сборной Срджан Радулович признался, что Алина вне конкуренции.

Срджан Радулович

Черногорец заявил, что "такого игрока, как Алина, на этом уровне нет. Она топ и физически, и очень хорошо понимает баскетбол. Она очень большой талант".

женская сборная Украины по баскетболуАлина Ягупова