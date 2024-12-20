Удар был комбинированным: стало известно, какими ракетами Россия ударила по Киеву утром 20 декабря

Утром пятницы, 20 декабря, Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением аэробалистических ракет "Кинжал" и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавште, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попоко, передает пресс-служба КМВА. Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Сегодня около 7:00 утра вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. Всего было выпущено 8 ракет. В результате этого удара зафиксировано падение обломков в 3-х районах города", – рассказал Попко.

По его словам, в Голосеевском районе было повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу с последующей разгерметизацией; загорелось 5 автомобилей. По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже.

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Возгорание было ликвидировано, пострадавшие не обнаружены. В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки.

Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки 7 человек пострадали – двое из них госпитализированы. По информации медиков, погибших пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 декабря в Киевераздались взрывы во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки РФ по Украине. Предварительно, враг запустил "Кинжалы".

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