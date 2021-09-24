'Химик' выиграл дерби, победа 'Киев-Баскета': результаты Суперлиги Windrose 24 сентября

БК "Химик" и БК "Одесса" показали яркий баскетбол в стартовом для себя матче нового сезона Суперлиги Windrose. Победителем черноморского дерби в итоге стали "химики", которые были сильнее – 66:58.

Встреча на паркете южненского спортивного комплекса "Олимп" началась достаточно ровно. Одесситы под руководством тренера Олега Юшкина очень здорово оборонялись, не давая фавориту добывать легкие очки.

"Химик" Виталия Степановского хоть и добился преимущество в пять очков, но чувствовал себя явно не в своей тарелке. Подтверждением тому стал второй период, который гости завершили в свою пользу – 18:19.

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Большой перерыв позволил наставникам внести коррективы в игру своих подопечных. Одесситы по-прежнему не давали сопернику уйти в отрыв. Более того, гости ближе к концу четверти шокировали "Химик", сравняв счет.

На заключительную 10-минутку южненцы вышли с преимуществом в четыре очка. Гости две с половиной минуты вообще не могли забить, позволив "химикам" сделать разницу "+9". Этот момент и стал ключевым в противостоянии, позволив хозяевам стартовать в сезоне с победы.

"Химик" – "Одесса" 66:58 (18:13, 18:19, 14:14, 16:12)

"Химик": Джонс 9 + 8 подборов, Антипов 6, Спенсер 3, Ковляр 2, Мироненко 0 – старт, Моррис 15 + 6 подборов, Козак 11 Эдвин 9 + 6 передач + 4 подбора, Рябчук 7 + 4 подбора + 2 передачи + 2 перехвата, Завадский 4,

"Одесса": Келлисон 17 + 3 перехвата - 6 потерь, Лейманис 11 + 6 подборов, Блаус 6, Носков 4 + 8 подборов, Новиков 2 – старт, Агафонов 9 + 3 подбора, Балабан 4, Фицпатрик 2 + 4 подбора

В другом матче пятницы "Киев-Баскет" добыл крайне непростую победу над "Тернополем". Подопечные Айнарса Багатскиса на выезде пополнили свою копилку двумя очками – 72:83.

Этот поединок начался совершенно удивительным образом. За первые пять минут встречи команды умудрились набрать на двоих лишь восемь очков. Баскетболисты промахивались с разных позиций – из-за дуги, из-под щита, со средней дистанции.

Однако затем соперникам удалось разыграться и к первому перерыву "Тернополь" добыл неожиданное преимущество "+2". Киевляне агрессивно отреагировали на ход поединка, сумев выиграть второй период 12:20.

В перерыве наставник хозяев Дмитрий Забирченко эмоционально зарядил подопечных, которые с первых секунд четверти навязали сопернику агрессивный баскетбол. Это вылилось в рывок 5:1. В ответ киевляне выдали роскошный отрезок, в котором накидали "Тернополю" 10 безответных очков.

Это позволило гостям выйти на решающий период с преимуществом в шесть пунктов. Хозяева бросились отыгрываться, но киевляне умело держали соперника на дистанции и сумели довести игру до итоговой победы.

"Тернополь" – "Киев-Баскет" 72:83 (17:15, 12:20, 21:21, 22:27)

Тернополь: Кларк 17 + 3 подбора, Гриффин 11 + 2 подбора, Бояркин 7, Фурстингер 16 + 10 подборов, Долежай 4 + 3 передачи – старт, Луценко 13 + 3 подбора, Боднар 0, Луна 0, Шиманский 4.

"Киев-Баскет": Вудсон 16 Кэффи 14+ 5 подборов, Войналович 0, Вашингтон 2, Скапинцев 7 + 8 подборов – старт, Томсон 7 + 5 подборов, Гаррет Дж 2, Аникиенко 6 + 6 подборов, Тиртишник 14 + 4 подбора, Ковалев 15.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиги Windrose состоялась первая игра нового розыгрыша, в которой "Днепр" на своей площадке убедительно переиграл "Харьковских Соколов".