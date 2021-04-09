"Химик" совершил камбэк и обыграл "Запорожье": результаты Суперлиги Париматч 9 апреля

БК "Химик" и БК "Запорожье" выдали роскошный матч в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

На паркете южненского спорткомплекса "Олимп" сильнее оказались хозяева, проигрывавшие почти всю игру, – 69:65.

С первых минут болельщикам сразу стало понятно, что их ожидает невероятно напряженное зрелище. Гости начали более уверенно и в середине первой четверти подопечные Валерия Плеханова добились преимущества в 8 очков.

Уже к первому перерыву "химики" нивелировали отставание, однако соперники вновь ушли вперед. В середине третьего периода команда Плеханова снова вернула себе "+8". Хорошо себя проявлял центровой "Запорожья" Дмитрий Тихонов, который в итоге набрал 18 очков.

Южненцы бросились отыгрываться и сумели подобраться к оппоненту на расстояние одного очка. Судьба поединка решалась в заключительной 10-минутке, в которой удача улыбнулась коллективу Виталия Степановского.

"Химик" – "Запорожье" – 69:65 (17:17; 20:23; 15:13; 17:12)

В другой встрече игрового дня действующий чемпион "Днепр" без проблем справился на выезде с "Черкаськими Мавпамы".

"Днепр" разобрался с "Мавпами". ФБУ

Подопечные Дениса Журавлева одолели соперника на его площадке – 72:87.

"Сине-бело-голубые" захватили инициативу с первой секунды стартового периода. Днепряне уверенно действовали на чужом щите и очень легко ушли в отрыв на 10 очков.

С каждой четвертью гости лишь наращивали свое преимущество. Команде Максима Михельсона временами удавалось поставить соперника в тупик, но эти моменты были очень редкими.

К тому же, баскетболисты "Днепра" удачно атаковали корзину "Мавп" из-за дуги. За игру они реализовали девять из 25 дальних попыток.

В итоге гости не дали ни единого шанса коллективу из Черкасс на камбэк и уверенно довели встречу до победы.

"Черкаськи Мавпы" – "Днепр" – 72:87 (19:27; 17:22; 21:29; 15:9)

Еще более уверенно два очка добыл один из лидеров первенства "Прометей" в Одессе. Одноименную команду подопечные Дмитрия Маркова обыграли – 73:93.

"Прометей" спокойно выиграл в Одессе. ФБУ

Гости испытали некоторые трудности лишь в первой четверти. Одесситы достаточно неожиданно заставили соперника попотеть, не давая ему даже шанса на то, чтобы выйти вперед.

Коллектив Александра Вороны держался до середины второго периода. Именно на этом отрезке игры "Прометей" взвинтил темп и начал стремительный отрыв. Всего за четыре минуты гости совершили рывок 12:4.

К концу третьей 10-минутки преимущество команды из Каменского достигло отметки в 31 пункт, и исход игры был предрешен. Довести поединок до победы для гостей было делом техники.

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