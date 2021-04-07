Рада и Кабмин отказываются поддержать сферу спорта: почему законопроект "завис" в комитетах

Законопроект №4577, призванный поддержать пострадавшую от карантина сферу спорта, получил негативное заключение профильного комитета и некоторых министерств. Это поставило под угрозу возможность его дальнейшего рассмотрения в зале. А тем временем спортивные мероприятия в Украине опять остались без зрителей, а значит – без прибыли для клубов и федераций.

Почему государство отказывается пойти навстречу спортсменам – узнавал OBOZREVATEL.

Законопроект №4577 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта" зарегистрировали в парламенте еще в начале января. В нем предлагается уменьшить налоговую ставку на реализацию билетов на спортивные мероприятия всеукраинского и международного уровня. Если стандартная ставка для таких операций, как и для всех, которые подлежат налогообложению, равнялась 20%, то в законопроекте НДС предлагают снизить до 7%.

Когда налог снизится, организаторы спортивных мероприятий смогут позволить себе уменьшить цены на билеты, чтобы привлечь зрителей, но не будут терять прибыль, заявлял в интервью OBOZREVATEL один из авторов законопроекта, народный депутат, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

Дело в том, что продажа билетов – это один из важнейших элементов финансирования спортивных организаций, а для некоторых – ключевая часть дохода. Это деньги, которые федерации и спортивные клубы тратят на аренду помещений, коммунальные услуги, оплату труда спортсменов и тренеров. В периоды ужесточения карантина спортивные мероприятия закрывают для зрителей, потому сфера терпит огромные убытки.

Этот законопроект разработали с учетом Директивы ЕС 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года о совместной системе налога на добавленную стоимость. В соответствии с этим документом предусмотрено право применения пониженных ставок НДС к поставке определенных товаров или оказанию услуг, среди которых – доступ на спортивные мероприятия. И это право активно используют по всему ЕС.

Уже 16 стран Европы приняли соответствующие документы, по которым ввели упрощенное налогообложение для входа/допуска на спортивные мероприятия, а также использования спортивных объектов. Новые налоговые ставки колеблются от 3% до 15%.

Ситуация по странам следующая:

Австрия 13% – вход на спортивные мероприятия;

Бельгия 6% – допуск на спортивные мероприятия, использование спортивных объектов;

Кипр 5% – вход на спортивные мероприятия, использование спортивных объектов;

Чехия 15% – допуск на спортивные мероприятия, использование спортивных объектов;

Финляндия 10% – допуск на спортивные мероприятия, использование спортивных объектов;

Франция – 5,5% – вход на спортивные мероприятия;

Германия 7% – вход на спортивные мероприятия;

Ирландия 9% – использование спортивных объектов;

Италия 10% – допуск на спортивные мероприятия;

Люксембург 3% – вход на спортивные мероприятия, использование спортивных объектов;

Мальта 7% – использование спортивных объектов;

Нидерланды 9% – вход на спортивные мероприятия, использование спортивных объектов;

Румыния 5% – допуск на спортивные мероприятия;

Словения 9,5% – допуск на спортивные мероприятия, использование спортивных объектов;

Испания 10% – допуск на спортивные мероприятия (только непрофессиональные спортивные мероприятия).

Министерство молодежи и спорта, а также Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта поддержали законопроект №4577 и выступили за снижение НДС. Но идея столкнулась с противодействием. Не одобрили его в Государственной налоговой службе, Министерстве финансов, а в Минюсте отметили, что документ требует доработки.

"Реализация положений законопроекта будет иметь негативное влияние на доходную часть государственного бюджета. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на товары/услуги может привести к разбалансировке государственного бюджета Украины и, как следствие, невыполнению его расходной части. Это создаст необходимость поиска дополнительных средств для покрытия дефицита бюджета", – говорится в заключении Минфина.

Исходя из этого, профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроект пока не поддержал.

"У нас продолжается дискуссия с профильным комитетом, – говорит Жан Беленюк. – Ми изначально понимали, что этот вопрос, скорее всего, будет тяжело из-за него проходить. Такие вещи, которые дают некие льготы, у нас сложно принимаются. Но я надеюсь, со временем мы все-таки сможем отстоять правильную для спортсменов и спорта позицию по этому вопросу".

Спортсмены, представители спортивных клубов и федераций негативно восприняли подобные заминки с принятием законопроекта. В Федерации баскетбола Украины обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке и министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту. В Федерации призвали их "принять все возможные меры по введению налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки спорта".

"Применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость является одним из действенных механизмов поддержки спорта, способствует снижению цены потребления и увеличению объема потребленных услуг, о чем свидетельствует опыт ряда стран мира, которые применяют такие преференции", – говорится в открытом письме.

Также, представители Федерации отметили, что сфера культуры подобную поддержку от государства уже получила ранее. Еще в 2020-м до 7% был снижен НДС на поставки услуг по показу (проведению) театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных, хореографических, кукольных, цирковых, звуковых, световых и других спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов (исполнителей), кинематографических премьер, культурных мероприятий.

Учитывая такой прецедент, представители сферы спорта также надеются, что им удастся получить дополнительную поддержку от государства. Особенно в свете ужесточения карантина.