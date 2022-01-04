"Химик" не смог выйти в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

Южненский баскетбольный клуб "Химик" не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Украины. В поединке 1/8 финала подопечные Виталия Степановского уступили "Харьковским Соколам" 64:78.

Хозяева оказались лучше настроены на первый официальный поединок года. Преобладая гостей практически по всем статистическим показателям, харьковчане выиграли стартовую четверть в 15 очков. А к большому перерыву увеличили общее преимущество еще на четыре очка.

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С возобновлением игры во второй половине гости попытались спасти матч. Им это почти удалось, когда перед 4-й четвертью общая разница сократилась до шести очков. Впрочем, на заключительную 10-минутку больше сил осталось именно у харьковчан, доведших встречу до победы, обеспечив выход в четвертьфинал.

Захватив лидерство первой половины, самым результативным в матче стал легионер хозяев Майкл Дэвис – 21 очко.

Следовательно, победой над Химиком Харьковские Соколы присоединились к Прометею, Тернополю и Будивельнику, которые ранее уже обеспечили себе выход в четвертьфинал.

Харьковские Соколы – Химик – 78:64 (28:13, 16:12, 14:27, 20:12)

Харьковские Соколы : Девис 21, Шевченко 11, Зечевич 8о+7пд, Граф 8, Глебов 4 – старт; Симонс 13о+5пд, Магони 7о+6пд, Никитин 3о+6пд, Буренко 3, Кузнецов, Тарасенко.

Химик : Джонс 11, Рябчук 8, Спенсер 8, Ковальщик 8, Антипов 3 – старт; Эдвин 16о+6пд, Моррис 5, Казак 5, Сорочан, Завадский, Мироненко.

Отметим, что обе команды после первой части регулярного чемпионата Суперлиги Windrose идут в первой половине турнирной таблицы – харьковчане на 4-м месте с 14 победами в 22 матчах, а Химик 5-й с 12 победами за аналогичное количество сыгранных матчей.

Ранее в Суперлиге Windrose во вторник, 28 декабря, состоялся заключительный поединок 2021 года. "Днепр" на своей площадке уступил "Прометею" – 85:104.