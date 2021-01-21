"Химик" добыл победу в дерби в Суперлиге Паримач

В четверг, 21 января, в чемпионате Украины по баскетболу был сыгран единственный поединок в Суперлиге Париматч.

В Южном, на паркете ФСК "Олимп", местный "Химик" в стартовом матче 12-го тура обыграл земляков из БК "Одесса" – 85:75.

Встреча прошла в равной бескомпромиссной борьбе, где победитель определился лишь в заключительные минуты. Первая половина была за гостями, которые усилиями Кондракова уверенно удерживали преимущество в пределах 5-7 очков.

Перелом произошел в четвертой четверти. Салливан на пару с Зотовым организовали рывок 12-5, который и стал решающим.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Федерация баскетбола Украины (ФБУ) на своем сайте представила топ-10 лучших моментов 11-го тура.

8 января столичный "Будивельник" во втором дерби сезона проиграл "Киев-Баскету" в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

Команда Леонида Яйло показала результативный баскетбол, но все же уступила – 90:92.