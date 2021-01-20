ФБУ показала лучшие моменты 11-го тура Суперлиги Париматч. Видео

В чемпионате Украины по баскетболу с 11 по 17 января состоялись 9 поединков в Суперлиге Париматч.

По итогам этих матчей Федерация баскетбола Украины (ФБУ) на своем сайте представила топ-10 лучших моментов тура.

В нарезку вошли данк Андрея Войноловича, аллей-уп Санон - Бобров, эффектная слепая передача Клима Артамонова, проход Брайса Джонсона, блок-шот Джона Райта, обратный бросок Иссуфа Санона, кроссовер Брендона Янга, связка Липовый/Вон, решающий трехочковый Андрея Агафонова и постер-данк от Дилейни Блейлока.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января столичный "Будивельник" во втором дерби сезона проиграл "Киев-Баскету" в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

Команда Леонида Яйло показала результативный баскетбол, но все же уступила – 90:92.