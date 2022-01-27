'Хапоэль' – 'Прометей': анонс решающего матча плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов

В четверг, 27 января, украинский "Прометей" проведет третий, решающий, поединок раунда плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов против израильского "Хапоэля". После драматической победы команды из Слобожанского в Запорожье во вторник счет в серии до двух побед сравнялся – 1:1.

Очередная встреча соперников пройдет в Иерусалиме уже через день после предыдущей. Первая дуэль противостояния прошла там же, и гостям из Украины пришлось уехать с разгромным поражением – 70:95. Однако с тех пор "Хапоэль" побывал на карантине из-за коронавируса и несколько выбился из игрового ритма.

Видео дня

27 января

"Хапоэль" – "Прометей"

Иерусалим, "Паис Арена"

Начало матча – 21:00

Трансляция – сайт ФБУ

В случае победы "Прометей" выйдет во второй групповой этап (топ-16) и выступит в квартете К с румынским "Клужем", испанской "Уникахой" и бельгийским "Остенде". Причем, первый матч в группе намечен уже на следующий вторник, 1 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео невероятного броска, который принес победу "Прометею" в матче Лиги чемпионов ФИБА.

Как известно, Матч звезд Суперлиги пройдет в Киеве: где купить билеты.