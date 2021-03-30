ФБУ призвала государство поддержать спорт, уменьшив налог с продажи билетов

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) призвала государство ввести такие налоговые механизмы, которые помогли бы поддержать спорт в нынешних непростых условиях.

Президент ФБУ Михаил Бродский в своем письме, опубликованном на официальном сайте организации, напомнил о том, что в начале 2021 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о государственной поддержке спорта. В нем предлагается уменьшить ставку НДС на реализацию билетов на спортивные мероприятия с 20% до 7%. Отмечается, что этот законопроект был разработан в соответствии с Директивой ЕС, согласно которой к некоторым видам услуг применяются пониженные ставки НДС.

"В начале года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно государственной поддержки сферы спорта". В нем предлагается уменьшить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 7% на операции по реализации билетов на спортивные мероприятия всеукраинского и международного уровней. Такой законопроект разработан с учетом Директивы ЕС, в соответствии с которой предусмотрено право применения пониженных ставок НДС в случае оказания услуг, определенных в приложении III к Директиве ЕС. Так, в п. 13, 14 Приложения III Директивы ЕС указаны такие виды услуг: доступ на спортивные мероприятия, использование спортивных объектов", – написано в письме.

Бродский добавил, что из-за пандемии коронавируса многие сферы общественной жизни оказались под ударом, а в особенности это касается спорта. Михаил Юрьевич рассказал о трудностях с финансированием этой деятельности и отметил, что в 2020 году государство пошло навстречу работникам сфер культуры, туризма и креативных индустрий, уменьшив ставку НДС на реализацию билетов на различные культурные и развлекательные мероприятия.

"Следует также заметить, что всемирная пандемия больно ударила по всем направлениям общественных отношений, однако с особо тяжелыми ударами столкнулся спорт. Только в условиях адаптивного карантина возобновились соревнования, поэтому спорт в такое трудное время требует прямой поддержки. Стоит отметить, что в 2020 году с целью поддержки представителей сферы культуры, туризма и креативных индустрий и развития этих отраслей, был принят Закон Украины, благодаря которому была снижена до 7% ставка НДС на поставку услуг по показу (проведению) этих мероприятий. Учитывая указанное, просим принять все возможные меры по введению налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки спорта", – подытожил Бродский.

Письмо касательно государственной помощи спорту, страница 1 ФБУ

Письмо касательно государственной помощи спорту, страница 2 ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация баскетбола Украины и игроки национальной команды обратились к президенту нашей страны Владимиру Зеленскому с призывом спасти спорткомплекс в Южном, который является одним из лучших в Украине.