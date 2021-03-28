Баскетболисты сборной Украины выступили в защиту арены в Южном

Баскетболисты сборной Украины и "Химика" Андрей Войналович и Виталий Зотов обратились с призывом сохранить в Южном один из лучших спорткомплексов страны – ФСК "Олимп".

Игроки записали видеообращение, где рассказали о непростой ситуации, в которой они окажутся, если арена перестанет функционировать.

"Хотел бы обратиться по ФСК "Олимп". Это является нашим домом. Мы проводим тут тренировки и принимаем здесь наши игры. Этот зал для нас очень важен. Надеюсь, что все решится в лучшую сторону. Без "Олимпа" в Южном нет будущего, а в Украине нет будущего у баскетбола", – сказал Зотов.

"Я хочу обратиться к вам с просьбой сохранить спорткомлпекс "Олимп". Он находится рядом с гостиницей, что очень удобно. Является одним из лучших залов в Европе. Призываю всех, от кого зависит это решение, сделать все, чтобы мы не потеряли ФСК "Олимп", – заявил Войналович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о намерениях разделить ФСК "Олимп" на отдельные подразделения – отель и спорткомплекс, что ставит под угрозу продолжение его функционирования как полноценной базы для проведения и приема соревнований, тренировочных сборов всех уровней.

В ФСК "Олимп" с 2004 года и по сей день проходят матчи чемпионата и Кубка Украины и международные турниры по баскетболу, волейболу, вольной борьбе. Отель "Эллада", который является неотъемлемой частью спорткомплекса, позволяет командам и спортсменам наилучшим образом подготовиться к участию в соревнованиях, так как позволяет им не тратить время на переезд от места проживания к месту проведения того или иного события.

Федерация баскетбола Украины обратилась с открытым письмом к президенту Украины с просьбой сохранения целостности ФСК "Олимп".