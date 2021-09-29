Евробаскет-2025 в Украине: состоялась встреча Зеленского, Демиреля и Бродского

29 сентября в Офисе президента Украины состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом ФИБА-Европа Тургаем Демирелем и президентом Федерации баскетбола Украины Михаилом Бродским. Главной темой встречи стала заявка ФБУ на проведение мужского чемпионата Европы-2025 в Киеве и Львове.

Президент европейской баскетбольной федерации во время речи сделал упор на важности выполнения условий участия Украины, как страны-претендента на проведение Евробаскета. Михаил Бродский отметил, что эта заявка и возможность получения права на проведение турнира является крайне важной в контексте развития баскетбола в Украине, как профессионального вида спорта и прогресса национальной сборной.

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Также Тургай Демирель посетил офис Федерации баскетбола Украины и провел отдельную встречу с Михаилом Бродским.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт также подчеркнул важность заявки Украины на проведение масштабного баскетбольного турнира. Легендарный украинский баскетболист, а ныне президент БК Ривне Сергей Лищук отметил, что заявка Украины имеет серьезный потенциал в плане получения поддержки от общественности и безусловно поспособствует популяризации игры.

Президент Украины Владимир Зеленский, который является одним из инициаторов заявки на проведение Евробаскета-2025, поручил своему Офису проработать совместно с Кабинетом Министров Украины и ФБУ вопросы, поставленные во время встречи.

Напомним, ФИБА утвердила заявку Федерации баскетбола Украины, поэтому наша страна вместе с Кипром, Финляндией, Латвией, Венгрией и Россией бороться за право провести турнир.

42-й чемпионат Европы состоится в сентябре 2025 года в четырех странах - по системе, которую впервые и удачно была введена ФИБА в 2015 году. Прежнему одна из четырех стран-хозяек будет принимать и финальную стадию - плей-офф и медальные матчи Евробаскета.

Стран, которые кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы, четыре. Среди них Украина, которая будет конкурировать за это право с Латвией, Венгрией и Россией.

Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построены две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 000 мест, а для финального поединка - не менее 15 000.

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 - это Киев и Львов.