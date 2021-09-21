"Войдем в число топ-стран": Бродский раскрыл подробности заявки Украины на Евробаскет-2025

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский заявил, что наша страна обязана построить два зала, чтобы выиграть борьбу за право провести Евробаскет-2025. Это будет 15-тысячная арена в Киеве, а также 10-тысячая в каком-то другом городе.

Глава ФБУ предлагал Львов, но есть еще Днепр, Одесса и Харьков. Решение будут принимать президент Украины Владимир Зеленский и президент Международной федерации баскетбола (ФИБА) Ньянга Хамане.

По информации Бродского, 30 сентября ожидается приезд Хамане для переговоров с Зеленским. На этой встрече будет обсуждаться проведение Евробаскета-2025.

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"Построить все надо до 1 декабря 2024 года. Думаю, мы все построим. Для Украины это будет точка на пути, который мы начали, когда начинали делать игру, которая будет национальной. Я уверен, что украинцы поддержат игру, она подходит нам по ментальности. Еще во времена СССР украинцы играли важную роль в сборной. И сейчас есть много игроков, которые продолжают те традиции", - сказал Бродский на пресс-конференции, которая была посвящена старту нового баскетбольного сезона в Украине.

Михаил Юрьевич также пересказал разговор с главой ФИБА.

"Когда я говорил с президентом ФИБА, он спросил, сможем ли мы бороться за медали. Я сказал "да, я уверен в этом". У нас после Евробаскета начнется новый путь. Я бы сказал, мы выйдем на новый уровень, войдем в число топ-стран и будем всегда бороться за медали", – подытожил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября ФИБА официально утвердила заявку Федерации баскетбола Украины на проведение чемпионата Европы-2025. Кроме нашей страны организовать турнир изъявили желание еще пять – Кипр, Финляндия, Латвия, Венгрия и Россия.

10 сентября ФБУ передала ФИБА весь пакет необходимых документов для участия в тендере на право организовать совместное с другими странами проведения группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы.