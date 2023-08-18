'Это позор и дезертирство': Бродский сделал громкое заявление после выступления Украины в отборе на баскетбольный турнир ОИ-2024

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский поблагодарил игроков сборной Украины за выступление на пре-квалификационном турнире к Олимпиаде-2024. Он отдал должное команде Виталия Степановского за выход в полуфинал соревнований, в котором наша команда уступили Хорватии.

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Об этом Бродский сказал в комментарии пресс-службе ФБУ. Глава украинского баскетбола также анонсировал важное заявление по игрокам, которые не смогли помочь команде на турнире в Стамбуле. Он добавил, что некоторые спортсмены сделали вид, что не могут сыграть из-за травм, но на самом деле это было не так.

"Не могу не поблагодарить ребят, которые сражались за Украину на турнире в Стамбуле. Вы – наша гордость. К сожалению, не смогли пройти сборные Турции и Хорватии. Они были в полных составах со своими лучшими игроками. Наша сборная честно билась, но о нашем составе отдельно в понедельник. Сказать, что мне стыдно – мало, это позор и дезертирство в военное время, когда их ровесники умирают на фронтах за свободу нашей родины. Есть объективно травмированные, но есть и другие случаи. Все в понедельник", – отметил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на групповом этапе пре-квалификации к ОИ-2024 сборная Украины драматически обыграла Болгарию, победила Исландию и уступила Турции.

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