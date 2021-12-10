Трудная победа 'Днепра', фантастический матч в Харькове: результаты Суперлиги Windrose 10 декабря

БК "Днепр" одержал непростую победу над "Тернополем" в очередном матче Суперлиги Windrose. Подопечные Дениса Болдаева на своей площадке были сильнее – 91:87.

Днепряне считался явным фаворитом поединка. Однако его старт выдался невероятно трудным хозяев. Тернопольчане под руководством Дмитрия Забирченко включили прессинг и не давали оппонентам спокойно разыгрывать атаки.

Лишь к концу периода "Днепру" удалось оторваться на восемь пунктов. Во второй четверти "сине-бело-голубым" удалось добиться двузначного преимущество, но гости ответили результативными действиями и ушли на большой перерыв с отставанием всего в пять очков.

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Вторая половина началась в достаточно равной борьбе, однако к середине третьей 10-минутки днепряне начали наращивать отрыв, доведя его до "+17". В итоге именно этот период стал фундаментом победы хозяев.

В четвертом периоде они не без проблем, но защитили свое преимущество и взяли два очка в турнирную таблицу.

"Днепр" – "Тернополь" – 91:87 (31:23, 18:21, 26:14, 16:29)

В еще одном матче игрового дня в Харькове местные "Соколы" и "Киев-Баскет" подарили фанатами невероятно захватывающее зрелище. Финальная сирена зафиксировала победу хозяев 85:73.

Уже с первых минут стало понятно, что команды не намерены уступать друг другу ни единого квадратного сантиметра площадки. Тем не менее, к концу первой четверти "Соколы" добыли преимущество в "+10", однако уже через четыре минуты счет был равен.

Качели на паркете продолжились и в следующих двух периодах. Хозяевам иногда удавалось оторваться на 3-4 пункта, но не более.

Однако в середине третьей 10-минутки гостям удался неожиданный рывок 8:0. Удивительно, но это ничуть не смутило "Соколов", которые тут же вернули должок сопернику.

А на старте решающей четверти уже хозяева шокировали своего оппонента, проведя ряд результативных атак с общим счетом 16:1. В этот момент киевлянам ничего не оставалось, кроме как идти в атаку всей командой.

Это принесло молниеносный успех подопечным Айнарса Багатскиса, которые свели отставание до минимума. А в нервной концовке хозяева совершили решающий рывок и добыли победу.

"Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" – 85:73 (27:19, 15:20, 15:21, 28:13)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Запорожье" и "Химик" одержали очередные победы в Суперлиге Windrose