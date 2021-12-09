Реванш "Одессы" и успех "Запорожья": результаты Суперлиги Windrose 9 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 9 декабря, играются очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. В Кривом Роге "Кривбасс" проиграл гостям из Одессы 69:80. В остальных матчах "Николаев" дома уступил "Химику" (82:87), а "Черкаськи Мавпы" не смогли одолеть БК "Запорожье" (71:83)

В Кривом Роге команды обменялись рывками на старте матча, в результате которых 2-очковое преимущество после первой четверти получили гости. Одесса имела несколько лучший процент реализации бросков с игры и сыграла более агрессивно, пробив за первую четверть 7 штрафных.

Соперники провели идентичную первой и второй десятиминутке, как по наполнению, так и по счету. Как результат, одесситы удержать преимущество и пошли на большую игру за +4. У гостей за первую половину 11 очков набрал Томс Лейманис, лидер по результативности в первой части игры.

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Кривбасс пытался цепляться за интригу после большого перерыва, но ни разу в этом матче вперед так и не вышел. Команда Олега Юшкина качественнее сыграла на обоих концах площадки и оформив рывок на старте заключительной четверти, решила все вопросы в первом выездном матче 11-й игровой недели.

Кривбассу не удалось удвоить преимущество в сезонной серии с одесситами, в этом противостоянии в регулярном чемпионате пока выиграют исключительно гости – 80:69.

Кривбасс 11 декабря дома сыграет против Химика, а Одесса на выезде в этот же день будет противостоять Николаеву.

9 декабря. Кривой Рог, СК КТУ

Кривбасс - Одесса 69:80 (18:20, 18:20, 15:16, 18:24)

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущие матчи Суперлиги Windrose прошли в воскресенье, 5 декабря. В "Запорожье" местный одноименный клуб уступил южненскому "Химику" (79:87). Второй матч между "Прометеем" и БК "Одесса" завершился со счетом 101:75.