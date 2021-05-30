"Днепр" – "Прометей": анонс второго матча полуфинала Суперлиги Париматч

В воскресенье, 30 мая, состоится второй матч полуфинальной серии Суперлиги Париматч между "Днепром" и "Прометеем". Игра пройдет на домашней площадке действующих чемпионов Украины.

"Днепр" – "Прометей"

Днепр, СК "Шинник"

Начало матча – 14:00

Трансляция – XSPORT

Счет в серии – 1:0

Команды играют между собой впервые в истории плей-офф первенства нашей страны. В первом противостоянии "Днепр" пытался диктовать свои условия и часто осуществлял броски из-за дуги. Они и сыграли решающую роль в поединке, поскольку хозяева победили, набрав на 9 очков больше, чем соперники (72:63). Они превзошли клуб из Каменского как раз на три трехочковых – 7 против 4.

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Подопечные Ронена Гинзбурга, в свою очередь, лучше показывали себя в игре на подборах (43 против 36), но часто не пользовались шансами поразить кольцо соперников со второй попытки. Израильскому наставнику "Прометея" необходимо придумать, как сдерживать Иссуфа Санона, который показывает себя лидером действующих чемпионов еще с четвертьфинальной серии против "Будивельника".

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом полуфинале друг другу противостоят "Киев-Баскет" и "Запорожье". Столичные баскетболисты выиграли первый матч, а затем неожиданно уступили во втором поединке.