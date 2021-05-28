"Днепр" выгрыз победу у "Прометея" и повел в полуфинале Суперлиги Париматч

БК "Днепр" и БК "Прометей" выдали невероятно напряженный матч в первом полуфинале Суперлиги Париматч.

Команды встречались на паркете днепровского КСК "Шинник", а сильнее оказались хозяева – 72:63.

"Днепр" считался фаворитом встречи, хотя аналитики отдавали ему совсем небольшое преимущество. Команда Дмитрия Болдаева с первых минут захватила инициативу, однако не могли далеко оторваться в счете. Максимальный отрыв в первой половине составлял пять очков.

В свою очередь "Прометей" под руководством Ронена Гинзбурга умело сбивал атакующий пыл соперника. Хорошо себя проявлял себя разыгрывающий Илья Сидоров, который в итоге набрал 14 пунктов.

Вторая половина игры началась со счета 32:29 в пользу хозяев, но команда из Каменского быстро сумела выйти вперед. Днепряне ответили рывком 8:0, что позволило им перед решающей 10-минуткой иметь преимущество в девять пунктов благодаря результативной игре защитника Иссуфа Санона (19 очков за игру).

Добытый отрыв позволил хозяевам паркета достаточно спокойно себя чувствовать в четвертом периоде. "Днепр" не подпускал к себе соперника и довел игру до победу.

Таким образом, действующий чемпион Суперлиги Париматч повел в полуфинальной серии – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Париматч "Киев-Баскет" потерпел сенсационное поражение от "Запорожья".