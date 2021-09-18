БК "Прометей" обыграл россиян и вышел в Лигу чемпионов

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского (Днепропетровская область) в финале квалификации Лиги чемпионов со счетом 67:65 обыграл российскую "Парму". Эта победа обеспечила чемпиону Украины участие в групповом турнире сезона 2021/2022.

На стартовых минутах команды присматривались друг к другу, а затем на площадке начало вырисовываться преимущество "Прометея". Украинская команда в первую очередь пыталась надежно играть в защите, действуя плотно, перекрывая свободные зоны и выдавливая соперника.

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Это привело к тому, что в "Прометее" за первую половину матча было сразу 7 перехватов против 3 при почти равном количестве потерь и 11: 2 по набранным очкам в отрыв. Кроме того, при равном количестве подборов у Прометея было 6: 0 по очкам по подборами и 20: 8 по очкам в краске в пользу украинского клуба.

Но в третьей четверти ситуация на площадке развернулась на 180 градусов. Уже Парма начала играть очень плотно в защите, а игроки "Прометея" ошибаться под давлением. Преимущество украинцев начала таять и в итоге россиянам удалось сравнять счет и даже выйти вперед. С этого момента началась борьба нервов с большим количеством ошибок у обеих команд.

"Парма" в эти минуты выглядела увереннее, но за четыре минуты до конца "Прометей" вовремя вернулся в игру, сделал рывок 7: 0 в минуту и заставил наставника Пармы Казиса Максвитиса брать два тайм-аута подряд. Это лишь позволило выровнять игру его команде - за 22 секунды до конца "Прометей" вел 4 очка и Парме за это время удалось отыграть лишь два из них. Итоговый счет 67:65 в пользу "Прометея".

Самыми результативными игроками "Прометея" стали Д'Анджело Харрисон и Ди Джей Стивенс, которые записали на свой счет по 20 очков.

"Прометей" попадает в группу А, где сразится с испанским "Тенерифе", итальянским "Сассари" и немецким "Людвигсбургом".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября "Прометей" в полуфинале обыграл чешскую "Опаву". Поединок в Софии на "Армитс Арене" завершилась со счетом 78:100.

в 1/4 финала подопечные Ронена Гинзбурга одолели болгарский "Левски" (96:56).