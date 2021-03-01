"Днепр" без шансов проиграл "Прометею" в Суперлиге Париматч

БК "Прометей" добыл уверенную победу над "Днепром" в очередной встрече регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команда Владимира Черния неожиданно легко разобралась с соперником на своей площадке – 104:60.

Поединок начался в равной борьбе, однако во второй половине стартового периода коллективу из Каменского удался рывок 12:0, который и послужил фундаментом будущего успеха "Прометея". Отлично себя проявляли легионеры хозяев Рашад Вон и Майкл Майерс.

Во второй четверти подопечные Черния продолжили наращивать свое преимущество, которое к большому перерыву достигло 22 очков. "Днепр" после встряски от наставника Дениса Журавлева попытался вернуться в игру, но даже не сумел сократить отставание.

В итоге "Прометей" легко довел игру до итоговой победы, поквитавшись с "сине-бело-голубыми" за поражение 66:101 в ноябре.

"Прометей" – "Днепр" – 104:60 (28:15, 21:12, 29:21, 26:12)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Париматч лидер первенства "Киев-Баскет" проиграл дома "Тернополю".