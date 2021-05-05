Успехи "Химика" и "Днепра": результаты Суперлиги Париматч 5 мая

В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 5 мая, были сыгран два поединка регулярного сезона в Суперлиге Париматч

"Черкаськи Мавпы" на паркете ДС "Будивельник" уступили "Химику" (82:91), а "Днепр" в Харькове обыграл местных "Соколов" 88:82.

В первой половине команды продемонстрировали одинаковую точность из краски. Черкаськи Мавпы, как и Химик, смогли по 36 очков набрать именно благодаря двухочковым. Однако, что касается реализации с дальней дистанции и дисциплины – здесь южненцы были впереди. Подопечные Виталия Степановского четыре раза отличились из-за дуги, тогда как хозяева – 1. Гости набрали 11 очков с линии, а Мавпы – 5. К тому же, в командной игре Химик также преобладал – 14 передач на 8 у соперника. Стоит отметить и скамейку запасных у гостей, она смогла набрать 22 очка, тогда как у хозяев – 6. Все это позволило Химику уйти на большой перерыв с преимуществом в 9 баллов.

После отдыха южненцам помог гандикап заработанный в первой половине. Они отдали третью четверть и минимально победили в четвертой. Также помогли им удержать преимущество ошибки Мавп. Подопечные Максима Михельсона аж 20 раз теряли мяч, тогда как Химик – 11. Стоит отметить легионеров Химика Салливана (25 баллов) и Нельсона (20 баллов). Они набрали на двоих 45 очков, то есть почти половину командных. Как итог, победа Химика – 91:82.

Черкаськи Мавпы – Химик 82:91 (26:22, 16:29, 24:22, 16:18)

Черкаськи Мавпы: Камерон Скотт 16 очков + 6 подборов + 3 передач, Райт 8 очков 2 передач, Конев 15 очков + 5 подборов + 5 передач, Скапинцев 17 очков + 5 подборов + 1 передач, Янг 8 очков 2 передач

Химик: Войналович 15 + 1 передач, Нельсон 20 очков + 5 подборов + 2 передач, Антипов 7 очков + 5 подборов, Салливан 25 очков + 8 подборов + 5 передач, Зотов 9 очков 2 подборов + 10 передач

Харьковские Соколы проиграли дома Днепру в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч – 82:88.

В Харькове встречались команды разного уровня мастерства и турнирных задач. Харьковчане уже не претендуют на место в плей-офф, зато Днепр еще борется за второе место по итогам регулярного чемпионата.

Впрочем свободные от турнирного давления хозяева раскованно и уверенно вошли в игру и в дальнейшем не сбавляли ритм. За все время стартовой четверти разница в счете между соперниками не выросла более четырех очков. А по итогам первой половины фаворит поединка Днепр лишь на три очка опередил аутсайдера. Харьковчане при этом существенно переиграли соперника под щитами – 24:14. Правда и потерь хозяева допускали также больше.

В начале третьей четверти днепряне попытались взять контроль над игрой. И хозяева довольно быстро снова выровняли игру, отыграв 8 очков отставания. По окончании 10-минутки Соколы даже вышли вперед.

И все же у Днепра оказались силы на решающий рывок в заключительной 10-минутке. Гости снова вырвались вперед и уже не отпустили победную преимущество.

Поэтому Днепр четвертый раз в сезоне победил Харьковских Соколов и сделал шаг ко второму месту по итогам регулярного чемпионата.

Харьковские Соколы – Днепр – 82:88 (19:20, 22:24, 23:19, 18:25)

Харьковские Соколы: Чумаков 25о + 12пд, Пейдж 10 Шевченко 10 Богс 9, Бояркин 7о + 5пр, Пресли 7, Немца 5о + 6пд, Анисимов 5о + 5пд, Мусиенко 2, Луна 2.

Днепр: Тимофеенко 16 Бобров 14о + 6пд, Санон 14 Глебов 13 Шундель 9, Закурдаев 8, Купер 7о + 6пр, Корниенко 4о + 5пд, Терели 3, натяжкой, Коломойский, Кравцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Черкаськи Мавпы" выиграли свой прошлый поединок в Суперлиге Париматч, уверенно разобравшись с "Одессой".