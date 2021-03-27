"Черкаськи Мавпы" обыграли "Николаев" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 27 марта, состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

"Черкаськи Мавпы" полностью завладели инициативой после стартовой четверти и победили - 87:69.

В первой четверти "корабелы" смогли переиграть своих соперников. Они реализовали 3 дальние выстрелы, тогда как "мавпы" – 0 из 4 попыток. Хозяева в свою очередь значительно мощнее выглядели в краске – 8 попаданий, тогда как у гостей – 2. Однако подопечные Максима Михельсона больше нарушали, Николаев этим пользовался и реализовал 6 бросков с линии, за счет чего ему и удалось повести +3.

И начиная со следующей четверти Черкаськи Мавпы полностью завладели инициативой. Они реализовали 18 (2 трехочковых) бросков против 9 (3 трехочковых) в соперника, сделали 21 подбора против 18 и отдали 9 передач против 6. После второй 1-минутки Николаев уже проигрывал 12 очков.

Черкаськи Мавпы – Николаев ФБУ

Во второй половине Черкаськи Мавпы только продолжали наращивать свое преимущество. Великолепную игру демонстрировали Кэмерон Янг, Дион Райт и Игорь Сереев. Они набрали в итоге 19, 16 и 13 очков соответственно. Кроме того, под щитами хозяева доминировали – 44 (14 в нападении) подбора против 35 (9 в нападении).

Черкаськи Мавпы – Николаев 87:69 (16:19, 26:11, 25:13, 20:26)

Черкаськи Мавпы Камерон Скотт 7 очков 1 подбор + 1 передача, Конев 7 очков + 7 подборов + 1 передач, Сергеев 13 очков + 9 подборов + 1 передач, Янг 19 очков + 5 подборов + 2 передач, очков подборов передач, Райт 16 очков + 1 подборов + 4 передач

Николаев: Колтер 26 очков + 1 подборов + 4 передач, Конате 11 + 2 подборов + 2 передач, Заплотинский 4 очков + 4 подбора + 2 передач, Ендриан 21 очков + 7 подборов + 4 передач

Турнирная таблица

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Запорожье" и столичный "Будивельник" выдали роскошный матч в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч.

В запорожском дворце спорта "Юность" сильнее оказались хозяева паркета – 79:64.