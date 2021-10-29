Чемпион едва не проиграл новичку: результаты Суперлиги Windrose 29 октября

БК "Прометей" с невероятным трудом добыл девятую подряд победу в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Команда Ронена Гинзбурга на своей площадке лишь на последних минутах сумел сломить сопротивление дерзкого новичка дивизиона "Кривбасса" – 80:72.

Хозяева считались явными фаворитами встречи, однако неожиданно столкнулись с трудностями. При этом стоит сказать, что еще в среду, 27 октября, "Прометей" провел матч Лиги чемпионов в Италии, что, вероятно, сказалось на физическом состоянии команды Гинзбурга.

Поединок против "Одессы" начался в целом удачно для хозяев, которые контролировали большую часть первого периода. Однако, в концовке действующие чемпионы пропустили рывок 2:9.

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Этот момент вдохновил гостей, которые поверили в свои силы и завершили первую половину в свою пользу.

Третья 10-минутка стартовала удачно для "Прометея", который заработал фору "+4", но тут же оказался в роли проигрывающего. Решающую 10-минутку гости начали с преимуществом в два очка. Хозяевам сначала удалось війти вперед, однако затем они дали уйти сопернику в отрыв отрезком 0:7.

После этого на паркете начались настоящие качели. В итоге в концовке "Прометею" удалось вырвать победу.

"Прометей" – "Кривбасс" – 80:72 (19:22, 19:17, 13:14, 29:19)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Днепр" прервал серию из двух поражений подряд в Суперлиге Windrose.