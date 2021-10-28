"Днепр" обыграл "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 28 октября, играются очередные поединки Суперлиги Windrose. "Днепр" дома обыграл "Черкаськи Мавпы" (86:81), а "Харьковские Соколы" играют с киевским "Будивельником".

Днепр лучше начал матч, использовав свои возможности в быстром нападении и сыграв более агрессивно на обоих концах площадки. Мавпы зацепились в первой четверти за счет трех подряд точных трехочковых от Ткаченко, а во второй — благодаря результативной игре Максвелла.

Днепр пытался действовать более командно, отдав 16 ассистов еще до большого перерыва. Команда Дмитрия Болдаева имела солидное преимущество на подборах, а гости, в свою очередь, сыграли гораздо осторожнее, не допустив за первую половину ни одной потери. Главным преимуществом хозяев к перерыву стала эффективная игра Вячеслава Боброва, который за две четверти оформил дабл-дабл — 10 очков и 11 подборов.

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После большого перерыва лидерство Днепр не отдавал, но гости в течение 15 минут дышали хозяевам в спину. Ключевой рывок команда Болдаева провела на экваторе четвертой четверти, вернув себе двухзначное преимущество. Атака Днепра в этом матче работала качественнее чем у соперника: хозяева сделали больше ассистов, лучше атаковали из-за дуги и на протяжении всей игровой дистанции имели преимущество на подборах. У Мавп сильный матч провели Максвелл и Ткаченко, а 19 очков после потерь соперника позволяли черкасцам держать хозяев в напряжении. Но Днепр, даже несмотря на ошибки на последней минуте, удержал победный результат - 86:81.

Команда Дмитрия Болдаева прервала серию из трех поражений подряд, одержав 5 победу в 9 поединках. Мавпы проиграли в восьмой раз при аналогичном количестве сыгранных матчей.

Днепр в субботу, 30 октября, сыграет дома против Будивельника, а Мавпы в этот же день на выезде будут противостоять Харьковским Соколам.

Днепр — Черкаськи Мавпы 86:81 (26:21, 22:21, 15:17, 23:22)

Днепр : Тимофеенко 17 + 4 подбора - 3 потери, Бобров 13 + 12 подборов + 3 передачи - 6 потерь, Вон 11 + 4 подбора + 4 передачи, Купер 6 + 10 передач + 4 подбора, Крутоус 4 - старт, Кравцов 12 + 5 подборов - 4 потери, Санон 10, Шундель 9, Зотов + 4 передачи

Мавпы: Максвелл 22 + 6 подборов + 4 передачи, Ткаченко 15 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Первис 12, Кольченко 10, Конате 9 — старт, Балабан 6, Приймак 5, Бондаренко 0 + 6 передач, Сергеев 0

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября БК "Днепр" потерпел второе поражение в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose, сенсационно уступив на выезде новичку элитного баскетбольного дивизиона страны "Кривбассу" – 71:82.