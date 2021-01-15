Победа "Мавп" и камбэк "Химика": результаты Суперлиги Париматч 15 января

"Черкаськи Мавпы" добыли неожиданную победу над "Одессой" в очередном матче Суперлиги Париматч.

Команда Максима Михельсона оказалась сильнее соперника на своей площадке – 71:62.

Соперникам не удалось порадовать болельщиков результативной игрой. Старт поединка остался за гостями, но "Мавпы" очень быстро сумели нивелировать преимущество соперника и выйти вперед в счете. Однако первая четверть осталась все же за одесситами – 16:17.

Михельсону удалось достучаться до своих подопечных, которые к большому перерыву пришли лидерами, имея в активе три пункта преимущества.

Решающим оказался третий период, в котором "Мавпы" ушли в отрыв на 10 очков и, казалось, решили исход в свою пользу. Отлично себя проявил центровой хозяев Дмитрий Скапинцев, который в итоге забил 22 очка. Но одесситы буквально за 2,5 минуты сравняли счет.

Такой камбэк привел к невероятно напряженной концовки, в которой удачливее были хозяина. Они все же смогли дожать оппонента и оформить третью победу в сезоне.

"Черкаськи Мавпы" – "Одесса" – 71:62 (16:17, 12:8, 22:24, 21:13)

В другом матче игрового дня настоящую зарубу устроили "Николаев" и южненский "Химику".

Несмотря на статус явного аутсайдера, "корабелы" дали настоящий бой команде Виталия Степановского, который заразился коронавирусом, но все же уступили на своей площадке – 78:86.

Первая половина игры превратилась в качели. "Николаев" не отпускал гостей в отрыв. Хозяева предложили оппоненту очень активную защиту, что стала полной неожиданностью для "химиков", которые пришли к большому перерыву с преимущество всего лишь в одно очко.

А вот третий период завершился для фаворита полным фиаско. Южненцы забили всего 13 очков, пропустив в свою корзину 27. Гости бросились отыгрываться, что им удалось уже к середине решающей четверти. Концовка выдалась невероятно эмоциональной и нервной. В итоге победу забрал "Химик".

МБК "Николаев" – БК "Химик" – 78:86 (19:20, 20:20, 27:14, 12:32)

В свою очередь один из фаворитов сезона "Днепр", хоть и столкнулся с некоторыми проблемами в матче с "Харьковскими Соколами", но все же добыл победу в гостях.

Подопечные Дениса Журавлева, уверенно начав встречу, во второй четверти позволили сопернику даже выйти вперед. Но в третьем периоде "сине-бело-голубые", забив 34 очка, обеспечили себе два зачетных пункта в турнирную таблицу – 86:91.

"Харьковские Соколы" – "Днепр" – 86:91 (18:25, 24:23, 22:34, 22:9)

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшем туре Суперлиги Париматч "Днепр" неожиданно проиграл "Одессе".