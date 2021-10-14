"Будивельник" добыл уверенную победу над "Кривбассом" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 14 октября, проходят очередные два поединка Суперлиги Windrose. В первой игре дня киевский "Будивельник" уверенно переиграл в гостях "Кривбасс" – 66:88. Встреча МБК "Николаев" – "Черкаськи Мавпы" началась в 19:00.

В стартовом матче четвертой игровой недели Суперлиги Windrose Кривбасс принимал на домашней площадке Будивельник.

Кривбасс провалили старт игры с Будивельником, полностью отдав гостям первую четверть. Хозяева за 10 минут реализовали 23% бросков с игры и допустил 7 потерь. Будивельник сыграл в свою силу, чего оказалось достаточно для солидного преимущества уже по итогам первой четверти - 24:9 в пользу гостей.

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Криворожанам удалось немного прибавить в нападении во второй четверти, но глобально изменить ход игры команде Артема Слипенчука было не под силу. Киевляне полностью контролировали этот матч и получили более комфортные +22 перед большим перерывом.

Сюжет матча остался неизменным и после большого перерыва. Будивельник продолжал удерживать солидный отрыв от соперника, а Кривбасс только короткими отрезками пытался оказать реальное сопротивление киевлянам. Обе команды доигрывали матч скамейками запасных и дали отдых лидерам в конце поединка, который завершился победой киевлян со счетом 88:66. Коллектив Игорса Миглиниекса имел существенное преимущество по всем ключевым статистическим показателям и получил свою вторую выездную победу в сезоне.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Кривой Рог, СК КТУ

Кривбасс - Будивельник 66:88 (9:24, 18:25, 17:23, 22:16)

Кривбасс: Коупленд 18 + 4 передачи - 3 потери, Артамонов 7, Коренюк 7, Попович 5, Полайт 5 - старт, Фролов 8 + 12 подборов - 3 потери, Старцев 7, Мотли 4, Бондарчук 3, Латкович 2 - 3 потери, Лихой 0

Будивельник: Клавелл 23 + 7 передач + 3 подбора + 3 перехвата, Гордон 14 Браун 11 Стоктон 8 + 5 подборов + 3 передачи, Кобец 5 - старт, Близнюк 13 + 4 подбора, Апшоу 8, Грицак 2, Гутман 2, Прокопенко 2, Кондраков 0 + 3 передачи, Дон 0

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Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущие встречи Суперлиги Windrose прошли 10 октября. БК "Запорожье" обыграл "Черкаськи Мавпы" 82:75, БК "Тернополь" уступил "Харьковским Соколам" 84:88, "Киев-Баскет" был сильнее "Днепра" 78:73, а "Прометей" одолел "Будивельник" 98:69.