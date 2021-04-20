"Будивельник" добыл непростую победу в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу во вторник, 20 апреля, состоялся единственный поединок в регулярном сезоне Суперлиги Париматч.

Николаев уступил дома Будивельнику – 71:79.

Гости в статусе фаворита уверенно начали поединок, что на самом деле они хозяева хозяева СК Надежда. Пока николаевцы наконец открыли счет после нескольких потерянных атак, киевляне оторвались на 10 очков. К концу четверти гости контролировали ход борьбы и выиграли стартовую 10-минутку в 12 очков.

Похоже, убедительный старт слишком убаюкал игроков Будивельника. Уже во второй четверти они стали позволять себе слишком много игры на публику, хотя той не было в зале. Николаевцам не хватало мастерства сразу наказывать соперника и все же они постепенно сокращали отставание. На большой перерыв у киевлян осталось только 4 очка.

Николаевцы выровняли игру под щитами, где они в начале игры значительно уступали.

Во второй половине хозяева постепенно вернули интригу, когда за четыре минуты до конца игрового времени разница сократилась до одного очка.

Впрочем киевляне вовремя спохватились и не пустили третью против Николаева и 20-ю в сезоне в целом победу. Для Николаева поражение также стала юбилейной – тридцатой в сезоне.

Николаев следующий раз играет 23 апреля на выезде против Киев-Баскета. Будивельник 25 апреля будет играть в Харькове.

Николаев – Будивельник (Киев) – 71:79 (13:25, 22:14, 16:17, 20:23)

Николаев: Эдриан 19о + 11пд, Эдж 19о + 5пд, Колтер 17о + 6пр, Приймак 12о + 9пд, Заплотинская 2, Лихой 2, Боднар, Дубоненко, Конате.

Будивельник Б. Джонсон 18о + 9пд, Бурт 17о + 9пр, Дево 15о + 8пд, Кожемякин 8, Р. Джонсон 7, Звонов 5, Джефферсон 4, Дэвенпорт 3о + 7пд, Козлов 2.

Я

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошедшее воскресенье столичный "Киев-Баскет" в непростой борьбе взял реванш в Харькове над местными "Соколами" (72:75), а БК "Запорожье" победил "Прометей" (74:63).

В тоже время БК "Одесса" проиграл "Днепру" (59:93), "Черкаськи Мавпы" – "Будивельнику" (93:99) и МБК "Николаев" – "Химику" (74:77).