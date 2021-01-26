Большие и маленькие звезды на баскетбольном празднике в Тернополе

25 января в рамках Всеукраинского проекта "Тренировка со звездой" игроки БК "Тернополь" принимали гостей на домашней арене.

Праздник прошел при поддержке Федерации баскетбола Украины и титульного партнера мужской Суперлиги бренда "Parimatch". Хотя мероприятие и проходило без зрителей, участники, среди которых были самые активные фанаты, игроки Суперлиги и юные воспитанники БК "Тернополь", смогли создать действительно радостную и дружескую атмосферу.

Перед началом тренировки главный тренер БК "Тернополь" Дмитрий Забирченко отметил, насколько важна пропаганда здорового образа жизни, спорта и баскетбола, в частности, в регионе и во всеукраинском масштабе.

"Мы хотим ближе познакомить людей с баскетбольной культурой. Теперь, когда в городе Тернополь есть профессиональная команда, которая выступает в сильнейшем чемпионате страны, крайне важно проводить подобные мероприятия, где фанаты, СМИ и игроки смогут пообщаться и узнать больше друг о друге", – заявил Забирченко.

После пожелания успехов и побед тренер передал участников в руки игроков, Дмитрия Головчика и Виталия Шиманского, которые провели разминку.

На следующем этапе дети и взрослые попробовали свои силы в двух конкурсах – на меткость и на время. В бросковой соревновании больше очков получила тройка во главе с Павлом Буренко, а самой быстрой стала команда Андрея Кальниченко. Победители были награждены призами от Parimatch.

Самые яркие же эмоции можно было наблюдать в течение мини-игры с участием профессиональных игроков БК "Тернополь". "Зеленые" под руководством Кирилла Подковырова вели в счете почти все время, однако "Желтые" во главе с Андреем Агафоновым дышали им в затылок. Каждый заброшенный мяч сопровождался бешеной поддержкой, игроки активно комментировали и помогали своей команде. Этот матч закончился на дружеской ноте – с ровным счетом 32:32.

Представитель команды "Желтых", баскетболист БК "Тернополь" Ейверил Югба поделился своими впечатлениями: "Это было очень классно. Я был рад видеть горожан, которые постоянно поддерживают нашу команду, особенно СМИ. Именно от них местные жители могут узнать о том, что теперь в Тернополе есть профессиональная баскетбольная команда. В течение всего мероприятия я постоянно видел много улыбок и счастливых лиц - именно для этого и нужно проводить такие встречи. Я благодарен нашему главному тренеру и всем участникам за прекрасно проведенное время и с нетерпением жду следующих игр".

Игорь Бомок, участник "Тренировки со звездой", отметил, что это был день, который он запомнит навсегда. А чтобы приятнее вспоминать, все участники получили ценные подарки от партнера Parimatch и сфотографировались с любимыми баскетболистами.

Представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра: "География проекта "Тренировка со звездой" в этом году расширяется. БК "Тернополь" дебютировал в Суперлиге Париматч, и поэтому было важно познакомить фанатов поближе с новичком высшего дивизиона. Главное в таких мероприятиях – коммуникация болельщиков и журналистов со спортсменами. Благодаря нашему проекту мы узнаем, чем живут команды, какие проблемы есть в спорте, – и вместе помогаем друг другу. Сейчас непростое время для спорта, необходимо поддерживать интерес к соревнованиям".