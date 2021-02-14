БК "Запорожье" в третий раз победил в Каменском в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 14 февраля, были сыграны очередные поединки в регулярном сезоне Суперлиги Париматч.

В заключительном матче бабла и в последней встрече игровой недели Николаев уступил Запорожью 84:93.

Номинальные гости уже в первой четверти получили солидное преимущество, оторвавшись от соперника на 15 очков. Команда Валерия Плеханова превосходила соперника по всем ключевыми статистическими показателями, контролировала темп игры и удерживала лидерство до большого перерыва. Николаев сумел немного подтянуться в счете благодаря результативной игре Эдриана, который еще в первой половине успел записать в актив 18 очков. Но даже удачные действия американца не помешали запорожцам сохранить за собой 8 очков преимущества по итогам двух четвертей.

Вторая половина получилась более ровной, но запорожцы продолжали стабильно удерживать преимущество в счете. Ключевым в нападении для Запорожья стал процент реализации 3-очковых бросков. Команда Плеханова забросила 13 из 24 дальних атак (54%). Николаев получше атаковал через трехсекундную, допустил меньшего количества потерь и пробил на 10 штрафных больше соперника, но плохая защита на дуге не позволил корабелам претендовать на победу.

Рывок Запорожья на старте матча в этой игре стал решающим и позволил команде Плеханова выиграть третий матч подряд в Каменском – 93:84 и в третий раз в сезоне преодолеть корабелов. Запорожье выиграл восьмой матч подряд и девятый за последние десять поединков.

Николаев – Запорожье 84:93 (19:28, 21:20, 21:23, 23:22)

Николаев: Эдриан 24 + 10 подборов + 4 передачи, Омоера 16 + 4 передачи, Колтер 12 + 10 передач, Дубоненко 10 Конате 7 – старт, Приймак 8, Лихой 3, Заплотинская 2, Эдж 2, Хохонк 0, Бодна 0

Запорожье: Форчун 26 + 5 подборов + 4 передачи, Мальчевский 11 Тихонов 10 + 5 подборов, Кэффи 11 + 11 передач – 4 потери, Сизов 8 – старт, Маяускас 16 Грицак 9 + 7 подборов, Михеев 3, Титов 0

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в двух встречах, которая прошли в режиме бабла в Каменском, "Запорожье" обыграло "Химик" (72:68), а "Прометей" был сильнее "Николаева (90:75).