БК "Запорожье" победил "Химик" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 13 февраля, играются очередные два поединка в регулярном сезоне Суперлиги Париматч.

В первой встрече, которая прошла в режиме бабла в Каменском, "Запорожье" обыграло "Химик" 72:68.

В дебюте встречи более настроенными на победу были игроки Химика, которые накануне уступили Прометею. Лидером атак южненцев стал Войналович, который еще за первую четверть набрал 11 очков. На большой перерыв команды ушли при 13-очковой преимущества Химика.

Южненцы значительно метко атаковали со средней дистанции и из-за дуги.

После перерыва запорожцы еще увеличили давление на соперника. Поймал свою игру Маяускас, который за третью четверть набрал 12 очков против двух за первую половину. Как следствие, в заключительной четверти запорожцы сократили отставание до пяти очков.

Несмотря на сопротивление Химика, запорожцы и в дальнейшем продолжали догонять соперника и вышли вперед за три минуты до конца игрового времени. Два точных трехочковых Форчуна, похоже, деморализовали соперника на последних минутах. Химик уже не смог отыграться. Запорожье добыл 14-ю победу в сезоне.

Самым результативным у победителей стал Форчун – 18 очков. В Маяускаса 14 очков и 5 подборов.

Запорожье – Химик – 72:68 (11:25, 18:17, 20:12, 23:14)

Запорожье: Форчун 18 Маяускас 14о + 5пд, Тихонов 10о + 9пд, Кэффи 8о + 7пд + 10пр, Грицак 7о + 6пд, Сизов 6о + 6пд, Мальчевский 6, Титов 3, Михеев, Морозов.

Химик Нельсон 14о + 8пд, Войналович 13 Марченко 12 Салливан 11о + 13пд, Антипов 9о + 7пд, Зотов 4, Рябчук 3, Ковляр 2, Клевзуник, Мироненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в киевском "пузыре" состоялись очередные пять поединков Суперлиги Париматч.