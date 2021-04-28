Поражение "Одессы" и "Черкаських Мавп": результаты Суперлиги Париматч 28 апреля

В среду, 28 апреля, в чемпионате Украины по баскетболу играются очередные поединки в Суперлиге Париматч.

В Одессе местный одноименный клуб проиграл "Харьковским Соколам" в заключительном домашнем поединке сезона – 72:79, а "Николаев" победил в родных стенах "Черкаськи Мавпы" и одержал седьмую победу в сезоне – 94:81.

Какого-либо существенного влияния на турнирное положение матч в Одессе уже не мог вызвать. Но на местном уровне подвала турнирной таблицы определенные принципиальные моменты оставались. В случае победы хозяева сравняли бы счет в сезонной серии с харьковчанами.

Поэтому после непродолжительных стартовых качелей одесситы таки взяли контроль над игрой, сыграли пять очков отставания и пошли вперед. Во второй 10-минутке хозяева не сбавляли темпа и получили на большой перерыв 11 очков преимущества. Лидерами атак одесситов за это время были Браун (10 очков), Артамонов (8), Блэйлок (8). Вместе с тем Новиков с Прокопенко собрали по 3 фола.

С возобновлением игры во второй половине хозяева попытались продолжить агрессивное давление на соперника. Однако после попаданий Носкова и Брауна реализация дальнейших атак захлебнулась. Зато гости взялись постепенно сокращать отставание.

Еще тяжелее положение хозяев стало в середине третьей четверти, когда площадку прихрамывая покинул Рамела Браун, которому понадобилась медицинская помощь. Одесситы и без этого начинали встречу без Кондракова с Воеводой. Гости тем временем продолжили давить, отыграли отставание и вновь вышли вперед. Игра пошла по сценарию качелей. Хозяева упорно пытались вернуть лидерство и их ждала еще одна потеря. Мюррей Монди упал в борьбе под кольцом соперника и также покинул площадку прихрамывая. Гости на данный момент имели один балл преимущества, которыми закрепили еще шестью очками.

Поэтому Харьковские Соколы третий раз в сезоне победили Одессу.

Одесса следующий поединок играет 1 мая в Черкассах. Соколы 30 апреля будут играть на выезде против Химика.

Одесса – Харьковские Соколы – 72:79 (19:15, 20:13, 18:28, 15:23)

Первая половина осталась за Николаевом, хотя гости были лучше под щитами – 21 подбора против 19 и в командной игре – 8 передач против 6. Однако, в свою очередь хозяева стреляли значительно метко. Им удалось реализовать 22 броска, из которых 6 трехочковых. Мавпы ответили 17, из которых только 2 из дальней. Не уступить по итогам двух 10-минуток более серьезно, черкащанам помогла дисциплина – 8 баллов в актив они набрали с линии, Корабелы – 1.

С преимуществом +7 Николаев начинал вторую половину. В третьей четверти дабл-дабл оформил один из лидеров команды Эдриан – 27 очков + 10 подборов. Такой вклад помог корабль сохранить небольшое преимущество в 3 балла перед заключительной частью и вдохновил партнеров на последний рывок.

Николаев полностью переиграл соперника в решающий части. Хозяева забросили 10 раз с 20 попыток, тогда как Мавпы продемонстрировали ужасную реализацию – 3 попадания из 15 бросков. Как итог, победа Корабел – 94:81. Стоит отметить Колтера (26 очков), Конате (22 очка) и Эдриана (29 очков + 15 подборов).

Николаев – Черкаськи Мавпы 94:81 (30:24, 21:20, 22:26, 21:11)

Николаев: Колтер 26 очков + 4 подбора + 7 передач, Конате 22 очков + 8 подборов + 1 передач, Эдриан 29 очков + 15 подборов + 5 передач, Эдж 6 очков 2 подборов + 2 передач, Дубоненко 5 очков 2 подборов + 3 передач

Черкаськи Мавпы Камерон Скотт 6 очков + 6 подборов + 2 передач, Янг 20 очков + 5 подборов + 1 передач, Конев 20 очков + 7 подборов + 4 передач, Ткаченко 4 + 5 подборов + 1 передач, Райт 16 очков + 5 подборов + 3 передач

Как сообщал, накануне чемпион Украины "Днепр" обыграл "Будивельник" в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Встреча завершилась со счетом 87:82.