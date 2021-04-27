"Днепр" прервал победную серию "Будивельника" в Суперлиге Париматч

Во вторник, 28 апреля, чемпион Украины "Днепр" обыграл "Будивельник" в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Встреча завершилась со счетом 87:82.

Эту игру хозяева проводили без своего американского тандема Террелл - Купер, но даже при отсутствии легионерской связи в задней линии смогли выиграть первую половину. Команда Дмитрия Болдаева позволила разгуляться на старте матча Брайсу Джонсону, который принес "Будивельнику" первые 8 очков. Но хозяева ответили работающей дальней артиллерией и зонной защитой, которые стали проблемой для команды Игорса Миглиниекса.

Киевляне имели проблемы в нападении, набрав лишь 34 очка за первую половину за 34% реализации бросков с игры. "Днепр" забросил 7 из 16 трехочковых и классно двигал мяч, оформив 14 ассистов половины на 14 метких бросках с игры. Все это позволило хозяевам выиграть стартовую четверть +9 и уйти на большой перерыв за 8 очков преимущества.

"Днепр" продолжал гнуть свою линию и в третьей четверти, по ходу которой смог даже увеличить свое преимущество до 13 очков. Но в заключительной десятиминутке днепряне стали больше ошибаться, хуже отзащищались и в целом провели худший отрезок матча. Это привело к тому, что киевляне смогли несколько раз приблизиться к сопернику на дистанцию 1 очка, но на большее не смогли.

Команда Игорса Миглиниекса также сыграла не идеально, допустив потери и не попав штрафные в клатче. Поэтому "Днепр" удержал победный счет и в третий раз в сезоне обыграл "Будивельник" - 87:82. 6-матчевая победная серия подопечных Миглиниекса прервалась на площадке действующего чемпиона.

"Днепр" свою следующую игру сыграет уже 5 мая на выезде против "Харьковских Соколов", а "Будивельник" 29 апреля в Каменском противостоять "Прометей".

"Днепр"- "Будивельник" 87:82 (26:17, 16:17, 26:21, 19:27)

Днепр: Шундель 16 Тимофеенко 13 + 6 подборов + 3 передачи - 4 потери, Закурдаев 8 + 5 подборов + 3 передачи, Бондарчук 3, Кравцов 0 - старт, Бобров 13 + 7 передач + 3 подбора - 3 потери, Санон 10 + 7 передач + 5 подборов - 5 потерь, Глебов 10 Коломойский 8, Корниенко 6 + 5 подборов, натяжкой 0

Будивельник: Буртт 21 + 11 передач - 4 потери, Брайс Джонсон 20 + 11 подборов, Дево 10 Дэвенпорт 9 + 10 подборов, Кожемякин 2 - старт, Реджи Джонсон 17 Кобец 3, Звонов 0, Джефферсон 0, Козлов 0

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля столичный "Киев-Баскет" победил "Черкаськи Мавпы" (90:67) и гарантировал себе первое итоговое место в регулярном сезоне.