Битва за плей-офф продолжается. Анонс матча 'Киев-Баскета' против 'Крайльсхайма' в Кубке Европы ФИБА

Уже завтра коллектив Айнарса Багатскиса на паркете ПС "Венето-Спорт" будет принимать немецкий "Крайльсхайм" и определит, закончит ли с отрицательным или положительным балансом домашнюю серию матчей во втором групповом этапе турнира.

Рассказываем, почему в 19:00 любому жителю столицы или гостю города обязательно нужно оказаться на трибунах.

Чтобы помочь в погоне за лидером

Киевляне всю зиму наперебой твердили, что от матча к матчу поддержка на трибунах становится все более жаркой и страстной. Поэтому даже неудачные матчи столичные спортсмены переворачивали с ног на голову, как только ощущали сыплющийся с трибун заряд энергии.

В стартовом поединке стадии киевский зритель помог хозяевам сломить сопротивление бельгийского "Антверпа", затем помог затянуть в овертайм матч с итальянской "Реджаной" — пусть и проигранный, но проведенный просто шикарно. В настоящее время болельщицкая страсть необходима для разгрома еще одного представителя топового европейского чемпионата, Крайльсхайма из Бундеслиги. Ведь в случае успеха "Киев-Баскет" завершит первый круг групповой стадии в зоне плей-офф и существенно облегчит себе борьбу за попадание в весенний постсезон.

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Команда на ходу, о чем громко заявил тренер желто-черных Айнарс Багатскис после разгрома Николаева — и счет 96:61 это подтверждает. Кроме того, в начале месяца киевляне уверенно взяли верх над "Хмельницким" в Кубке Украины. А значит новогодняя пауза мало того, что не расхолодила ребят, так еще и помогла набрать отличные кондиции в нормализирующемся тренировочном графике. Если спортсмены сохранят тонус, то в связке с болельщиками наверняка получат нужный результат. Ведь непобедимыми гости никак не выглядят.

Чтобы напомнить сопернику о неудачах

Для развенчания мифа о грозности "Крайльсхайма" достаточно взглянуть в таблицу Бундеслиги. Там "волшебники" располагаются только на седьмой строчке, находясь на границе вылета из зоны плей-офф при следующем поражении.

После 16 туров в пассиве коллектива набралось уже целых шесть поражений, включая неудачный матч с аутсайдером – "Вайссенфельсом" и "Ольденбургом". Да, по зиме ребята Себастьяна Гляйма набрали ход: шесть побед из восьми возможных во всех турнирах. Однако фиаско во встрече с "Геттингеном" прямо накануне выезда в Киев намекает, что не все так хорошо в магическом королевстве. Да и осечка при домашнем свидании с "Антверпом" доказывает: у этого соперника можно отбирать очки.

Не очень впечатляют выступления "волшебников" и на предыдущей групповой стадии. Они хоть и финишировали лидерами группы, но до последнего не были уверены в своем будущем. Все потому, что в начале розыгрыша умудрились проиграть минским "Цмокам" – одному из самых слабых коллективов, заявленных в розыгрыш. А потом еще и датскому "Баккену" отдали домашний матч. Закончилось, правда, для немцев вся эта закрутка положительно. Но с обороной, пропускающей более 80 очков за вечер, вряд ли можно чувствовать себя спокойно, когда речь идет о споре за путевку в плей-офф.

Чтобы посмотреть на "сборную мира"

В составе "Крайльсхайма" практически нет доморощенных исполнителей. Из дюжины людей, которые попадают в заявку, только у троих есть немецкий баскетбольный паспорт. Основную же ударную силу составляют иностранцы, собранные почти со всей планеты.

Американцы, бельгиец, серб, нигериец, босниец, чех — все эти игроки не только определяют атакующий стиль команды, но и показывают, насколько космополитичен сегодня Кубок Европы ФИБА.

Особое внимание со всей плеяды варягов обращает на себя Тимоти Шортс, четвертый бомбардир континентального турнира. Он же входит в топ-10 лучших подходящих. Кроме того, именно американцу сейчас нет равных в Бундеслиге по среднему количеству набираемых за вечер баллов. По результативности в 19,8 балла он обходит даже тех коллег по цеху, которые выступают в Евролиге. Так что "пчелам" не придется ломать голову над вопросом, кого же следует "выключать" из игры прежде всего, чтобы добиться успеха.

Чтобы узнать, возьмет ли молодость верх над опытом

У руля немецкой команды стоит относительно юный, но яркий тренер. К своим 37 годам Гляйм уже плодотворно поработал с национальными командами U-16 и U-20, прошел закалку вторым дивизионом и закрепился как конкурентоспособный коуч Бундеслиги.

"Волшебников" он возглавил только этим летом, а до этого три сезона тренировал "Скайлайнерс". Результаты, правда, выдающимися не назовешь: Франкфурт выше 11 места не поднимался и, соответственно, в плей-офф не выходил. Да и в Еврокубке клуб не зажигал, выбравшись в розыгрыше-2018/19 только во вторую групповую стадию. Так что переход в "Крайльсхайм" это своего рода дауншифтинг. Однако Гляйм уверен, что здесь он сможет добиться гораздо большего успеха. Интересно, сумеет ли Себастьян переиграть Айнарса Багатскиса, работу которого собственными глазами мог наблюдать в Бундеслиге, когда латвийский специалист возглавлял "Бамберг"?

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