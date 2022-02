Баскетбольный матч студентов в США завершился массовой потасовкой. Видео

Драматическим получилось завершение баскетбольного матча студенческой Summit League NCAA в США, в котором в ночь на 18 февраля в городе Фарго команда "Бизонов" Университета штата Северной Дакоты принимала "Золотых Орлов" из Орал Робертс. Уже после окончания встречи, которую хозяева уверенно выиграли 77:59 и обошли конкурентов в борьбе за второе место таблицы конференции, вспыхнул конфликт.

Как позже выяснилось, тренеру гостей не понравилось, что "Бизоны" Дакоты исполнили в концовке данк вместо того, чтобы остановиться и не атаковать до сирены. Возникла перепалка между тренерами и игроками, а затем дело дошло и до рукопашной. Особенно горячих парней приходилось сдерживать партнерам.

Еще одно видео сняли другой камерой. К счастью, до настоящей драки дело не дошло, и команды разошлись в раздевалки.

A last-second dunk resulted in words being exchanged & a scuffle between @ORUMBB & NDSU during the postgame handshake.



Paul Mills exchanged words with NDSU coaches and players.



Elijah Lufile was involved in the scuffle and had to be restrained from re-entering the fray. pic.twitter.com/Q5ZcHFD32D