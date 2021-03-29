Баскетболист "Днепра" установил исторический рекорд Суперлиги Париматч

Михаил Морозов Баскетбол 15:28, 29.03.2021 Обновлено: 15:36, 29.03.2021

Форвард "Днепра" Станислав Тимофеенко стал самым результативным игроком в истории Суперлиги Париматч, набрав 13 очков в поединке против "Харьковских Соколов" (84:75).

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), за 12 сезонов в чемпионате нашей страны он записал на свой счет 4158 очков и обошел центрового "Будивельника" Михаила Анисимова (4149). Для этого Тимофеенко понадобилось принять участие в 375 матчах Суперлиги, в которых форвард набирал в среднем 11,7 очков за игру.

Отметим, что ФБУ ведет официальную статистику чемпионата Украины с 2009 года. В пятерку самых результативных баскетболистов в истории первенства также входят Александр Кольченко из "Тернополя" (3950 очков) и Дмитрий Глебов из "Днепра" (3535).

Тройка самых результативных игроков Суперлиги в истории
ФБУ

31-летний Тимофеенко является воспитанником команды, за которую он сейчас выступает. Он начал карьеру в 2007 году и уходил из клуба только на один сезон в 2016-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" и "Тернополь" добыли победы в своих последних матчах Суперлиги.

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