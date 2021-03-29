Баскетболіст "Дніпра" встановив історичний рекорд Суперліги Паріматч

Форвард "Дніпра" Станіслав Тимофієнко став найрезультативнішим гравцем в історії Суперліги Паріматч, набравши 13 очок у поєдинку проти "Харківських Соколів" (84:75).

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), за 12 сезонів у чемпіонаті нашої країни він записав на свій рахунок 4158 очок та обійшов центрового "Будівельника" Михайла Анісімова (4149). Для цього Тимофієнко знадобилося взяти участь у 375 матчах Суперліги, в яких форвард набирав у середньому 11,7 очок за гру.

Відзначимо, що ФБУ веде офіційну статистику чемпіонату України з 2009 року. До п'ятірки найрезультативніших баскетболістів в історії першості також входять Олександр Кольченко з "Тернополя" (3950 очок) і Дмитро Глєбов з "Дніпра" (3535).

Трійка найрезультативніших гравців Суперліги в історії ФБУ

31-річний Тимофієнко є вихованцем команди, за яку він зараз виступає. Він розпочав кар'єру в 2007 році та йшов з клубу тільки на один сезон у 2016-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Дніпро" і "Тернопіль" здобули перемоги у своїх останніх матчах Суперліги.