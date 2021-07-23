Баскетбол на Олимпиаде-2020: расписание мужского и женского турниров
В пятницу, 23 июля, состоялась долгожданная церемония открытия Олимпийских игр в Токио, а уже 25 числа стартуют баскетбольные турниры среди мужчин и женщин. Финальные матчи будут сыграны 7 и 8 августа, соответственно.
Формат соревнований для обоих полов одинаков: 12 сборных распределены по трем группам. В четвертьфинал выходят первые два места в квартетах, а также две лучшие команды среди тех, которые заняли третью позицию.
Расписание мужского баскетбольного турнира выглядит следующим образом (время киевское):
25 июля. 04.00. Группа А. Иран – Чехия
25 июля. 15.00. Группа А. Франция – США
25 июля. 07.40. Группа В. Германия – Италия
25 июля. 11.20. Группа В. Австралия – Нигерия
26 июля. 07.40. Группа С. Аргентина – Словения
26 июля. 15.00. Группа С. Япония – Испания
28 июля. 07.40. Группа А. США – Иран
28 июля. 15.00. Группа А. Чехия – Франция
28 июля. 04.00. Группа В. Нигерия – Германия
28 июля. 11.20. Группа В. Италия – Австралия
29 июля. 07.40. Группа С. Словения – Япония
29 июля. 15.00. Группа С. Испания – Аргентина
31 июля. 04.00. Группа А. Иран – Франция
31 июля. 15.00. Группа А. США – Чехия
31 июля. 07.40. Группа В. Италия – Нигерия
31 июля. 11.20. Группа В. Австралия – Германия
1 августа. 07.40. Группа С. Аргентина – Япония
1 августа. 11.20. Группа С. Испания – Словения
3 августа. 04.00, 07.40, 11.20, 15.00. 1/4 финала
5 августа. 07.15, 14.00. 1/2 финала
7 августа. 05.30. Финал
7 августа. 14.00. Матч за 3-е место
Расписание женского баскетбольного турнира выглядит так:
26 июля. 04.00. Группа А. Корея – Испания
26 июля. 11.20. Группа А. Сербия – Канада
27 июля. 04.00. Группа В. Япония – Франция
27 июля. 07.40. Группа В. Нигерия – США
27 июля. 11.20. Группа С. Австралия – Бельгия
27 июля. 15.00. Группа С. Пуэрто-Рико – Китай
29 июля. 04.00. Группа А. Канада – Корея
29 июля. 11.20. Группа А. Испания – Сербия
30 июля. 07.40. Группа В. США – Япония
30 июля. 11.20. Группа В. Франция – Нигерия
30 июля. 04.00. Группа С. Бельгия – Пуэрто-Рико
30 июля. 15.00. Группа С. Китай – Австралия
1 августа. 04.00. Группа А. Канада – Испания
1 августа. 15.00. Группа А. Корея – Сербия
2 августа. 04.00. Группа В. Нигерия – Япония
2 августа. 07.40. Группа В. Франция – США
2 августа. 11:20. Группа С. Китай – Бельгия
2 августа. 15.00. Группа С. Австралия – Пуэрто-Рико
4 августа. 04.00, 07.40, 11.20, 15.00. 1/4 финала
6 августа. 07.40, 14.00. 1/2 финала
7 августа. 10.00. Матч за 3-е место
8 августа. 05.30. Финал
Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расписание и результаты футбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Он стартовал еще до церемонии открытия Игр.