Баскетбол на Олимпиаде-2020: расписание мужского и женского турниров

В пятницу, 23 июля, состоялась долгожданная церемония открытия Олимпийских игр в Токио, а уже 25 числа стартуют баскетбольные турниры среди мужчин и женщин. Финальные матчи будут сыграны 7 и 8 августа, соответственно.

Формат соревнований для обоих полов одинаков: 12 сборных распределены по трем группам. В четвертьфинал выходят первые два места в квартетах, а также две лучшие команды среди тех, которые заняли третью позицию.

Расписание мужского баскетбольного турнира выглядит следующим образом (время киевское):

Видео дня

25 июля. 04.00. Группа А. Иран – Чехия

25 июля. 15.00. Группа А. Франция – США

25 июля. 07.40. Группа В. Германия – Италия

25 июля. 11.20. Группа В. Австралия – Нигерия

26 июля. 07.40. Группа С. Аргентина – Словения

26 июля. 15.00. Группа С. Япония – Испания

28 июля. 07.40. Группа А. США – Иран

28 июля. 15.00. Группа А. Чехия – Франция

28 июля. 04.00. Группа В. Нигерия – Германия

28 июля. 11.20. Группа В. Италия – Австралия

29 июля. 07.40. Группа С. Словения – Япония

29 июля. 15.00. Группа С. Испания – Аргентина

31 июля. 04.00. Группа А. Иран – Франция

31 июля. 15.00. Группа А. США – Чехия

31 июля. 07.40. Группа В. Италия – Нигерия

31 июля. 11.20. Группа В. Австралия – Германия

1 августа. 07.40. Группа С. Аргентина – Япония

1 августа. 11.20. Группа С. Испания – Словения

3 августа. 04.00, 07.40, 11.20, 15.00. 1/4 финала

5 августа. 07.15, 14.00. 1/2 финала

7 августа. 05.30. Финал

7 августа. 14.00. Матч за 3-е место

Расписание женского баскетбольного турнира выглядит так:

26 июля. 04.00. Группа А. Корея – Испания

26 июля. 11.20. Группа А. Сербия – Канада

27 июля. 04.00. Группа В. Япония – Франция

27 июля. 07.40. Группа В. Нигерия – США

27 июля. 11.20. Группа С. Австралия – Бельгия

27 июля. 15.00. Группа С. Пуэрто-Рико – Китай

29 июля. 04.00. Группа А. Канада – Корея

29 июля. 11.20. Группа А. Испания – Сербия

30 июля. 07.40. Группа В. США – Япония

30 июля. 11.20. Группа В. Франция – Нигерия

30 июля. 04.00. Группа С. Бельгия – Пуэрто-Рико

30 июля. 15.00. Группа С. Китай – Австралия

1 августа. 04.00. Группа А. Канада – Испания

1 августа. 15.00. Группа А. Корея – Сербия

2 августа. 04.00. Группа В. Нигерия – Япония

2 августа. 07.40. Группа В. Франция – США

2 августа. 11:20. Группа С. Китай – Бельгия

2 августа. 15.00. Группа С. Австралия – Пуэрто-Рико

4 августа. 04.00, 07.40, 11.20, 15.00. 1/4 финала

6 августа. 07.40, 14.00. 1/2 финала

7 августа. 10.00. Матч за 3-е место

8 августа. 05.30. Финал

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расписание и результаты футбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Он стартовал еще до церемонии открытия Игр.