Словенский баскетболист провел фантастический матч на ОИ в Токио с лучшим результатом за 33 года

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич показал фантастический баскетбол в своем дебютном матче на Олимпийских играх. На соревнованиях в Токио игрок "Даллас Мэверикс" из НБА забросил 48 очков в кольцо соперников из Аргентины и помог своей команде победить со счетом 118:100.

Как сообщается на официальной странице Международной федерации баскетбола (ФИБА) в Facebook, впервые за 33 года в поединке ОИ один из участников показал такую высокую результативность. Дончич догнал австралийца Эдди Палубинскаса на втором месте по количеству набранных очков в одном матче.

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Лидером по этому показателю остается бразилец Оскар Шмидт, который в игре с Испанией в 1988 году забросил невероятные 55 очков.

Отметим, что кроме 48 пунктов (12/15 двухочковых, 6/9 трехочковых и 6/7 штрафных) словенский дебютант Олимпиады записал на свой счет 11 подборов, 5 ассистов и 3 блок-шота.

Напомним, что соперниками Словении и Аргентины по группе С также являются Япония и Испания.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте олимпийского баскетбольного турнира случилась громкая сенсация.