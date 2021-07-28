Финальные неудачи россиян: определились первые в истории победители ОИ по баскетболу 3х3

На Играх в Токио завершились первые в истории Игр соревнования по баскетболу в формате 3х3. Спортсмены из Олимпийского комитета России (ОКР) вышли в финал и в мужском, и в женском турнирах, но уступили в решающих матчах сборным Латвии и США, соответственно.

Формат соревнований был одинаков для обоих полов. Все восемь участников попали в одну лигу, где сыграли по разу друг с другом. Две лучшие команды автоматически оказались в полуфинале, а те, кто занял места с третьего по шестое, разыграли оставшиеся две путевки в четверку сильнейших.

В мужской части турнира Сербия одержала 7 побед в 7 матчах предварительного этапа, но в полуфинале была разгромлена представителями ОКР. После этого балканская сборная взяла "бронзу" в поединке с бельгийцами. В финале россияне уступили Латвии со счетом 18:21.

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У женщин россиянки и американки автоматически попали в полуфинал, где разобрались с китаянками и француженками, соответственно. Баскетболистки из Поднебесной завоевали "бронзу", а представительницы США – "золото", обыграв ОКР со счетом 18:15.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу 3х3 на чемпионате Европы сыграет в одной группе с Россией.