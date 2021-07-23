Футбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты мужского и женского турниров

В пятницу, 23 июля, состоялась церемония открытия Олимпиады в Токио, но мужские и женские футбольные сборные еще раньше начали борьбу за медали. Первый тур соревнований прошел 21-22 июля.

В мужском турнире принимают участие 16 команд, распределенных по четырем группам. В четвертьфинал выходят победители квартетов и вторые места.

Расписание и результаты уже сыгранных матчей выглядят следующим образом:

22 июля. 11.00. Группа А. Мексика – Франция 4:1

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22 июля. 14.00. Группа А. Япония – ЮАР 1:0

22 июля. 11.00. Группа В. Новая Зеландия – Корея 1:0

22 июля. 14.00. Группа В. Гондурас – Румыния 0:1

22 июля. 10.30. Группа С. Египет – Испания 0:0.

22 июля. 13:30. Группа С. Аргентина – Австралия 0:2

22 июля. 11.30. Группа D. Кот-д'Ивуар – Саудовская Аравия 2:1

22 июля. 14.30. Группа D. Бразилия – Германия 4:2

25 июля. 11.00. Группа А. Франция – ЮАР

25 июля. 14.00. Группа А. Япония – Мексика

25 июля. 11.00. Группа В. Новая Зеландия – Гондурас

25 июля. 14.00. Группа В. Румыния – Корея

25 июля. 10.30. Группа С. Египет – Аргентина

25 июля. 13.30. Группа С. Австралия – Испания

25 июля. 11.30. Группа D. Бразилия – Кот-д'Ивуар

25 июля. 14.30. Группа D. Саудовская Аравия – Германия

28 июля. 14.30. Группа А. Франция – Япония

28 июля. 14.30. Группа А. ЮАР – Мексика

28 июля. 11.30. Группа В. Румыния – Новая Зеландия

28 июля. 11.30. Группа В. Корея – Гондурас

28 июля. 14.00. Группа С. Австралия – Египет

28 июля. 14.00. Группа С. Испания – Аргентина

28 июля. 11.00. Группа D. Саудовская Аравия – Бразилия

28 июля. 11.00. Группа D. Германия – Кот-д'Ивуар

31 июля. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. 1/4 финала

3 августа. 11.00, 14.00. 1/2 финала

6 августа. 14.00. Матч за 3-е место

7 августа. 14.30. Финал

В женской части турнира участвуют 12 команд, которые распределены по трем группам. В четвертьфинал из них выходят два первых места и две лучшие сборные из занявших третью позицию.

Расписание и результаты уже сыгранных поединков выглядят следующим образом:

21 июля. 10.30. Группа Е. Великобритания – Чили 2:0

21 июля. 13.30. Группа Е. Япония – Канада 1:1

21 июля. 11.00. Группа F. Китай – Бразилия — 0:5

21 июля. 14.00. Группа F. Замбия – Нидерланды 3:10

21 июля. 11.30. Группа G. Швеция – США 3:0

21 июля. 14.30. Группа G. Австралия – Новая Зеландия 2:1

24 июля. 10.30. Группа E. Чили – Канада

24 июля. 13.30. Группа E. Япония – Великобритания

24 июля. 11.00. Группа F. Китай – Замбия

24 июля. 14.00. Группа F. Нидерланды – Бразилия

24 июля. 11.30. Группа G. Швеция – Австралия

24 июля. 14.30. Группа G. Новая Зеландия – США

27 июля. 14.00. Группа E. Чили – Япония

27 июля. 14.00. Группа Е. Канада – Великобритания

27 июля. 14.30. Группа F. Бразилия – Замбия

27 июля. 14.30. Группа F. Нидерланды – Китай

27 июля. 11.00. Группа G. Новая Зеландия – Швеция

27 июля. 11.00. Группа G. США – Австралия

30 июля. 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. 1/4 финала

2 августа. 17.00, 20.00. 1/2 финала

5 августа. 17.00. Матч за 3-е место

6 августа. 11.00. Финал

Напомним, что OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио. Появилось видео выхода украинских спортсменов на стадион во время традиционного парада участников.